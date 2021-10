Confusão generalizada marca a madrugada em A Fazenda

A madrugada foi de confusão em A Fazenda. A confusão envolveu Rico, Dynho e Victor, após a eliminação da bailarina Erika Schneider.

A confusão começou quando Rico foi provocar os outros participantes, jogando o pó de café fora. Ao ver a cena, Dynho foi para cima do humorista, quando quase aconteceu a agressão física.

Rico diz que Dynho colocou o pé para que ele tropeçasse e caísse. Já Victor jogou leite no peão e atirou a garrafa nele.

Em nota, a equipe de Rico afirmou que “a produção do programa está analisando as imagens das discussões” para checar se houve a prática de “qualquer conduta que coloque em risco, propositalmente, a integridade física dos peões”.

Segundo a nota, “além do tropeço explícito nas imagens, a linguagem verbal e corporal desse participante estava bastante agressiva. Como se não bastasse, em outro momento, outro participante derrama todo o conteúdo de uma garrafa de leite em Rico, jogando-a, posteriormente, no Fazendeiro”, diz a equipe do humorista.