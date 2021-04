Congresso de Cardiologia Norte-Nordeste será realizado on-line em maio

Um dos eventos científicos mais importantes do país, o 40º Congresso Norte-Nordeste de Cardiologia vai acontecer nos dias 20, 21 e 22 de maio, de maneira virtual, anunciou a Sociedade Norte-Nordeste de Cardiologia (SNNC. Por conta da pandemia, o evento não aconteceu no ano passado.

O congresso tem previsão de reunir dois mil profissionais de saúde e espera receber cardiologistas, clínicos, cirurgiões, intensivistas, intervencionistas, geriatras, pediatras, infectologistas, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas e estudantes das áreas citadas.

A Duke University, uma das universidades mais importantes e renomadas dos Estados Unidos e do mundo, é uma das parceiras do evento e será representada no ciclo de palestras pelo conceituado cardiologista brasileiro Dr. Renato Lopes, professor de Pesquisa Clínica da instituição.

A universidade também estará no simpósio internacional promovido pela SNNC que irá unir, no mesmo evento, a experiência técnica e prática do Dr. Renato ao Cardiopapers, grupo de médicos das mais variadas localidades que debate e aborda temas da Cardiologia através de site, podcast, cursos on-line e livros.

À frente da organização estão os cardiologistas Dr. Nivaldo Filgueiras, presidente da Sociedade Norte-Nordeste de Cardiologia (SNNC), a presidente do Congresso, Dra. Maria Fátima Azevedo, a cardiologista intervencionista Dra. Maria Sanali, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia do Rio Grande do Norte (SBC-RN), além dos coordenadores científicos Dr. Antônio Carlos de Souza Spinelli e Dr. Luiz Eduardo Fonteles Ritt.

Tema da edição

Considerado um dos maiores eventos on-line da Cardiologia, o tema desta edição será “A pessoa no centro do cuidado” e a programação definida inclui palestras a respeito de doenças coronárias e cardiovasculares, cardiopatia em mulheres e durante a gravidez, entre outras.

Está confirmada a participação de grandes nomes internacionais, com destaque para o cardiologista português Dr. João Brum, presidente da Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular (APIC), que será palestrante e enriquecerá o debate acerca da área intervencionista no sábado, último dia do evento.

Vale destacar que no 40º Congresso também acontecerá o 15º Simpósio Norte-Nordeste de Hemodinâmica abordando temas como pacientes e lesões complexas, tratamento percutâneo da insuficiência mitral e também o TAVI, que trata casos de estenose aórtica grave e entrou recentemente para o Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

O simpósio, que será realizado pela Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista (SBHCI) também no sábado, tem como presidente o Dr. Bruno Aguiar e o diretor científico Dr. Evandro Martins.

Os participantes do Congresso poderão ainda inscrever, até o dia 11 de abril, seus trabalhos científicos e os três primeiros colocados serão premiados. A inscrição acontece através do site (clique aqui).