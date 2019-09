Congresso debate uso de inteligência artificial no Direito

A 8ª edição do Congresso de Direito Empresarial Bahia reuniu profissionais e estudantes do ramo nesta sexta-feira (27). O evento, que acontece no Hotel Mercure da Pituba, localizado no Loteamento Aquarius, terá duração até sábado (28).

Nesta sexta, o responsável por abrir as palestras foi o professor Leonardo Parentoni, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com o tema “A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e seu Impacto nas Empresas e na Advocacia”. Em seguida, o público debateu sobre “Impactos do Acordo EU / MERCOSUL sobre a Propriedade Industrial" com a professora Kone Prieto Furtunato Cesário, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

O CORREIO conversou com o terceiro palestrante da tarde, o professor Francisco Satiro de Souza Jr, da Universidade de São Paulo 9USP). No encontro, ele falou sobre "A Responsabilidade dos Administradores pelo Uso da Inteligência Artificial nas Decisões Societárias".

"Abordamos como o sistema que tem inteligência artificial aprendem com eles mesmos e que tipo de responsabilidade eles podem ter caso gerem algum dano. Hoje, esse tipo de tecnologia já é muito usado no Direito, mas não temos casos de danos significativos no Brasil", diz.

Segundo Satiro, a inteligência artificial aparece na área do Direito principalmente nas consultorias. "É uma tecnologia que já vem sendo muito utilizada na advocacia, por exemplo. Já existem escritórios que utilizam a inteligência artificial para analisar petições, e redigir respostas principalmente de processos e causas que costumam se repetir", completou.

O professor, que classifica o congresso como "um dos mais importantes do Brasil", comentou ainda a importância do debate sobre o tema Direito Empresarial. "Esse ramo está por trás de toda a atividade econômica, toda a geração de riqueza do país. Ele traz para a Bahia as principais discussões nessa área, que é essencial para o crescimento do país", finalizou.

Ainda nesta sexta, o congresso recebeu a apresentação de Anne Caroline Nascimento Silva, coordenadora do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, que abordou as “Mudanças Recentes no Registro de Empresas".

O 8º Congresso de Direito Empresarial Bahia tem inscrições no valor de R$ 150, que podem ser feitas no próprio local do evento.

Confira a programação deste sábado(28)

9h Painel - "Arbitragem Empresarial"

Coordenação: Professoras Silvia Cohim e Irena Martins (BA)

Painelistas: Advogado Gabriel Seijo Leal Figueiredo (SP) e

Professor Bernardo Lima (UFBA / UNEB)

10h Debate



10h30 Coffee Break

11h Conferência de Encerramento – “Livre Iniciativa”

Advogado Marlon Tomazette (DF)

12h Debate

12h30 ENTREGA DOS PRÊMIOS MARIO E INAH BARROS - PMIB 2019

Professor Manoel Barros Sobrinho (BA)

13h30 Encerramento