Congresso inclui VII Seminário de Pesquisa e 2º Domingo de Dados

Além do 15º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo, marcado para sexta-feira (11) e sábad (12), a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) também promove o VII Seminário de Pesquisa em Jornalismo Investigativo nesta quinta-feira (10) e o 2º Domingo de Dados, no domingo (13). São eventos complementares à formação de profissionais, profissionais e estudantes. As inscrições são gratuitas e precisam ser feitas separadamente.

Neste ano, em razão das crises sanitária e econômica, a Abraji transformou um dos maiores eventos de jornalismo investigativo das Américas em uma conferência gratuita. Mas, nos três casos, há a possibilidade de doar qualquer valor para fortalecer o trabalho da Abraji.

O Domingo de Dados é um dia dedicado exclusivamente a oficinas de jornalismo de dados. Serão trabalhadas linguagens de programação como R, Python e SQL, além de estatística para jornalistas. Grandes investigações baseadas em dados e visualizações, cobertura de eleições e Open Source Intelligence também estarão em foco. Mais de 30 jornalistas, desenvolvedores especializados e pesquisadores de cada tema do Brasil e de outros países serão os instrutores.

Assim como no Congresso, algumas oficinas do Domingo de Dados serão gravadas, outras transmitidas ao vivo, e algumas serão gravadas, mas com sessão de perguntas e respostas ao vivo após o streaming, em um esforço para garantir qualidade, bem-estar e tranquilidade para palestrantes e participantes.

Já o Seminário de Pesquisa é um espaço para discutir estudos acadêmicos sobre jornalismo investigativo. Os palestrantes farão suas exposições e debates ao vivo. As mesas vão reunir os autores de 15 pesquisas inéditas selecionadas pela equipe da Abraji e três recém-graduados em jornalismo apresentando seus Trabalhos de Conclusão de Curso.

Os artigos científicos tratam de sete temas propostos na chamada de trabalhos:

• A teoria e a prática do jornalismo investigativo no Brasil;

• Jornalismo investigativo e segurança no trabalho;

• Aspectos jurídicos da investigação jornalística e da liberdade de imprensa;

• Lei de Acesso à Informação no Brasil e no mundo;

• Jornalismo guiado por dados e Reportagem assistida por computador;

• Pedagogia do jornalismo investigativo, RAC e Jornalismo guiado por dados;

• Combate à desinformação através do jornalismo investigativo;

• Jornalismo ambiental investigativo.

Tanto as oficinas do Domingo de Dados como as apresentações de trabalhos do Seminário de Pesquisa ficarão disponíveis na plataforma de transmissão por 30 dias. Os artigos completos podem ser acessados no site dos anais do seminário.

Serviço

VII Seminário de Pesquisa

10.set.2020 (Quinta-feira)

Inscreva-se aqui.*

2º Domingo de Dados

13.set.2020 (Domingo)

Inscreva-se aqui.*

*Congresso, Seminário e Domingo de Dados estão hospedados e serão transmitidos na mesma plataforma e, por isso, será necessário apenas um cadastro de usuário e senha para acompanhar os três eventos.