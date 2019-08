Conheça 7 aplicativos gratuitos de organização dos estudos

Em todas as listas sobre dicas de estudos a organização aparece como um dos principais itens: criar cronograma que inclua revisão dos conteúdos. Leitura e realização de exercícios é uma atitude simples, que traz grandes resultados no aproveitamento dos estudantes.

Geralmente, os smartfones funcionam como uma distração para quem tenta estudar mas não consegue. Mas, você já pensou em transformar seu celular como um aliado? Isso mesmo: com ajuda do seu celular é possível aumentar a sua produtividade acadêmica e melhorar as notas. Para isso, confira os 7 aplicativos gratuitos de organização dos estudos.

Easy Study

Disponível para Android e iOS, o Easy Study é um aplicativo para organizar os estudos em português, com funções que auxiliam o estudante em sua rotina. Entre as funcionalidades disponibilizadas, está a possibilidade de criar um planejamento diário de estudos para o Enem, concursos públicos, etc. Na plataforma também é possível organizar os estudos por sessões, matérias ou temas. O app possui um sistema de notificações que sempre avisa o quê e quando o aluno precisa estudar.

Evernote

O Evernote é um aplicativo que funciona em smartfones e computadores. A plataforma auxilia na organização dos estudos, trabalho e rotina pessoal. O aplicativo possibilita criar tarefas, anotações, agendar compromissos além de disponibilizar um espaço para armazenamento e organização de fotos, documentos e arquivos. O Evernote é gratuito e está disponível para Android e iOS.

Partiu Revisar

Quem nunca teve a sensação de esquecer os conteúdos estudados? O Partiu Revisar se baseia na teoria sobre a "Curva do Esquecimento", do psicólogo alemão Hermann Ebbinghaus, e possui um sistema de agendamento de revisões de diferentes conteúdos relacionados a concursos públicos, Enem e demais vestibulares, OAB, entre outros processos.

Exam Time

O Exam Time é um aplicativo gratuito que tem como objetivo oferecer ferramentas de plano de estudos gratuitas, organização de notas e questionários sobre conteúdos de diferentes matérias. Outra funcionalidade interessante do app é a possibilidade de discussão de ideias e dúvidas em grupo, com outros usuários da plataforma.

My Study Life - School Planner

O aplicativo My Study Life - School Planner conta com funções versáteis para facilitar a vida dos estudantes. Na plataforma o usuário pode armazenar aulas, agendar trabalhos e exames, criar calendário de estudo, entre outros. O aplicativo é gratuito, mas só está disponível em inglês. No entanto, conta com um ambiente intuitivo e de fácil acesso.

Aprovado

Disponível para Android e iOS, o Aprovado é um aplicativo gratuito para concursos, Enem e demais vestibulares, OAB, etc. A plataforma permite que o usuário gerencie as suas horas de estudos, tenha acesso a gráficos e relatórios da sua evolução e crie cronograma de estudos. Além disso, o estudante pode compartilhar o seu histórico de estudo, programar alarmes para ser avisado sobre atividades que devem ser finalizadas e visualizar seu histórico no celular ou computador.

Google Drive

Vida de estudante é ter arquivos espalhados pelo e-mail, pastas no computador e pen drives. Administrar tantas plataformas sempre causa alguma confusão e a solução pode ser o Google Drive. A ferramenta pode ser acessada no celular ou computador e usuário pode organizar pastas com diferentes tipos de arquivos, criar documentos, planilhas e apresentações a partir do aplicativo e ter acesso a eles sempre que necessário.