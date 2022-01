Conheça a Canoa Havaiana e o Beach Tennis modalidades que estão bombando no verão

No vídeo dessa semana, Mayara Padrão apresenta duas modalidades disponíveis na edição do Sou Verão que acontece neste sábado (22), em São Tomé de Paripe: a Canoa Havaiana e o Beach Tennis. Ambos não exigem experiência, só um pouco de coordenação motora e vontade de conhecer esportes diferentes.

Lembrando que as inscrições para participar podem ser feitas no local, via QRCode, e os participantes devem apresentar o comprovante do cartão de vacinação COVID-19 por aplicativo ou em papel com ao menos duas doses, além de documento de identificação. Menores de idade (fora do calendário de vacinação COVID-19) precisam estar acompanhados dos responsáveis, comprovadamente vacinados. Em todos os casos, o uso da máscara é obrigatório.

O Sou Verão é um projeto do Correio com o patrocínio da Drogaria São Paulo, CF Refrigeração, Jotagê Engenharia, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio da AJL Locadora, Boa Saúde e Vitalmed.