Conheça a história de pessoas que ganharam uma fortuna por acaso e sem apostar na loteria

Milhões brasileiros tentam a sorte na Mega-Sena todos os anos, sem ter a felicidade de ganhar. Porém, no último sorteio, 7 ganhadores faturaram R$ 317 milhões, de uma premiação acumulada, a maior da história da loteria em concursos regulares.

Uma sorte enorme, sem dúvidas, mas imagine apostar na loteria, se esquecer disso e descobrir que ganhou apenas meses depois. É o caso do canadense Jerry Knott que comprou um bilhete de loteria no dia do casamento de sua filha em Manitoba, Winnipeg.

Porém, ele somente foi descobrir que ganhou o sorteio dois meses após o resultado da loteria, quando estava fazendo uma limpeza na sua carteira. Ao achar o bilhete, Jerry pensou ter ganhado US$ 20 mil. Ao ir à loja receber sua premiação, descobriu que o valor na verdade era de 20 milhões de dólares canadenses, aproximadamente R$ 75 milhões.

Desde a ocorrência do caso, no fim de 2021, o canadense tem usado o dinheiro para investir em um empreendimento familiar na região.

Se ganhar na loteria é sorte, o que seria ficar milionário sem apostar em nada?



É verdade que nem todos têm a mesma sorte, mas alguns aparentam ter mais do que os que ganham na loteria. É o caso de pessoas que ficaram ricas sem ao menos terem apostado em qualquer tipo de sorteio.



Itens valiosos, artefatos esquecidos no jardim e até moeda de um reino antigo transformaram, para melhor, a vida de seis pessoas ao redor do mundo, confira:



Videogame raro vale uma fortuna.

Alex Juarez, um funcionário da Goodwill, uma espécie de brechó beneficente, achou um videogame raríssimo em uma das caixas de doação. O jogo se tratava do Atari “Air Raid”, lançado em 1982, e foi avaliado em US$ 10 mil dólares, cerca de R$ 50 mil. O valor se justifica pelo fato de existir apenas 13 cópias desse jogo atualmente.

Apesar de ter achado o videogame, não foi Alex que identificou a raridade da relíquia, mas sim seu pai, um aficionado dos games.



Obra de Bansky é vendida como suvenir

Um visitante do Museu de Arte Contemporânea de Sydney adquiriu, sem saber, uma obra original do artista de rua Bansky. Comprado na loja de presentes do museu, em 2003, por US$ 300, o “presente” foi avaliado em US$ 150 mil, aproximadamente R$ 820 mil. O quadro comprado foi o “Love Is In The Air”, em portugês: “O Amor Está No Ar”, onde um homem atira um buquê de flores como se fosse um coquetel molotov. Existem apenas 500 cópias dessa ilustração no mundo todo, o que dá o seu valor de raridade.



Que tal ficar rico vendendo vômito de baleia?

Chalermchai Mahapan, um jovem pescador tailandês, não esperava que uma volta não programada da sua pesca lhe faria encontrar algo que o tornaria milionário.

Após uma tempestade lhe forçar a cessar suas atividades, o jovem de 20 anos se deparou com um objeto estranho à beira do mar, algo que ele identificou como um “caroço branco”. Ele pensou que o achado era uma espécie de pedra preciosa e então levou o item para casa. Ao investigar, descobriu que o “caroço” na verdade se tratava de um âmbar de gris, uma substância que se forma a partir de uma secreção do ducto biliar nos intestinos de baleias cachalotes, em resumo, "vômito de baleia". O objeto pode ser avaliado em até R$ 1,2 milhão de reais. Popularmente conhecido como vômito de baleia, o âmbar gris é um ingrediente muito procurado na indústria dos perfumes.



Relíquias do Egito como enfeite de jardim

Outro caso de sorte ao extremo foi o da família inglesa de Sudbury, que decidiu vender alguns de seus itens que julgavam não ter mais utilidade em sua casa. Entre eles, duas estátuas de esfinges egípcias que estavam em seu jardim, como enfeite. Os artefatos foram comprados 15 anos atrás, em uma casa de leilão, que não se questionou sobre a origem das estátuas. Segundo o leiloeiro James Mander, o esperado era que os artefatos rendessem até 500 libras, cerca de R$ 2.885,56 pela cotação desta sexta-feira, 7 de outubro. O que ele não esperava era que os objetos eram autênticas relíquias do Egito, avaliadas em 195 mil libras, cerca de R$ 1,4 milhão. O valor foi arrecadado pela família após vender as estátuas para uma galeria de arte internacional.



A moeda de Egberto que valia mais de um milhão

No Reino Unido, um homem encontrou uma moeda avaliada em 200 mil libras, cerca de R$ 1,4 milhão. Usando apenas um detector de metal, ele encontrou o artefato na parte de trás de um bar inglês, em março de 2020. A moeda fez parte da história no reino de Egberto, um dos reis saxões mais famosos na história antiga, que governou Wessex, região onde hoje fica Bournemouth, na Inglaterra. O objeto é considerado bastante raro pelo tabloide britânico, visto que só existem 8 dessas registradas nos museus ingleses.



Safiras no quintal de casa

O acaso mais valioso, porém, ocorreu em Ratnapura, um distrito de Sri Lanka. A região não é conhecida como “cidade das jóias” à toa, afinal, foi no quintal da casa de Gamage, um comerciante de rochas, que foi encontrada uma rocha repleta de safiras. O fragmento foi avaliado em 72 milhões de libras esterlinas, aproximadamente R$ 515 milhões.

Tudo começou quando Gamage pediu para um grupo de trabalhadores escavar um poço no quintal de sua casa e, no meio do processo, foi encontrada a rocha. O comerciante logo percebeu que o fragmento poderia ter um alto valor no mercado de pedras preciosas