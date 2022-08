Conheça Ana Coelho, empresária que pode se tornar a 1ª vice-governadora da Bahia

Após meses de espera e especulações, o pré-candidato da União Brasil ao governo do estado, ACM Neto, anunciou na quinta-feira (4) o nome da empresária Ana Coelho para a vaga de vice. Sem trajetória na política e recém-filiada ao Republicanos, a CEO da TV Aratu completa a chapa majoritária liderada por Neto, composta também pelo deputado federal Cacá Leão (PP), que concorrerá ao Senado, e acrescenta representatividade feminina no bloco formado pela União Brasil para a disputa. Caso seja eleita, Ana Coelho será a primeira a assumir o cargo de vice-governadora na Bahia.

A pré-candidata a vice tem 40 anos, é formada em Comunicação Social, com ênfase em Publicidade e Propaganda, e ocupa atualmente cargo de liderança na afiliada do SBT na Bahia. Ana Coelho atua, desde 2017, como presidente da Associação Baiana do Mercado Publicitário (ABMP), tendo sido a primeira mulher a ocupar o cargo. A empresária também fundou a Associação de Jovens Empreendedores da Bahia (AJE).

Durante a entrevista coletiva realizada na sede da União Brasil, a empresária disse que não tinha grandes pretensões políticas até então, mas que é movida por novos desafios e que está confiante de que vai contribuir com o plano de governo. Apesar de vários nomes terem sido ventilados para ocupar a posição de vice, Ana Coelho foi indicada para a chapa pelo deputado federal e presidente do Republicanos na Bahia, Márcio Marinho.

“Sou uma pessoa que gosta de sair da zona de conforto e de me sentir desafiada. Eu falei para ele [ACM Neto] que se eu fosse [disputar], iria com unhas e dentes. Vou ajudar, meter a mão na massa e trabalhar. Eu me sinto muito realizada e honrada”, afirmou Ana Coelho logo após o anúncio.

A empresária é mãe de três filhos, de idades de 3, 10 e 13 anos, e é casada com o deputado estadual Tiago Correia (PSDB), aliado de ACM Neto. Ela também é sobrinha de Nilo Coelho, ex-governador do estado e atual prefeito de Guanambi, no sudoeste da Bahia.

Ana Coelho revelou que tem o apoio dos filhos para a disputa. “Sou muito feliz como mãe e como executiva, mas não seria uma mãe feliz se estivesse só dentro de casa. Preciso de mais e estar aqui é mais”, falou. “Conversei com meus filhos, é um sacrifício para a família, mas ao mesmo tempo é um grande exemplo de dedicação e trabalho”, completou.

Apesar de não ser ativa nas redes sociais, em sua breve autodescrição no perfil do LinkedIn, define-se como alguém que adora sair da zona de conforto: “Sentir que estou aprendendo algo novo e evoluindo”, escreveu. É ainda triatleta Iroman. Ela também tem formação em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, além de curso na mesma área na Harvard Business School (Estados Unidos).

Contribuição

ACM Neto explicou o porquê de ter escolhido Ana Coelho como pré-candidata a vice-governadora. Segundo o ex-prefeito da capital, a decisão demonstra a “presença forte” de mulheres em sua pré-candidatura e no plano de governo. “As mulheres têm uma sensibilidade principalmente para enxergar o momento de mudança. Ter uma mulher ao meu lado é reconhecer a importância da presença das mulheres na política e um chamado para que as mulheres nos ajudem a pensar na Bahia do futuro”, comentou.

Porém, não foi apenas o gênero de Ana Coelho que motivou a escolha. A trajetória dela como executiva também pesou para que fosse chamada para completar a chapa de ACM Neto. “Não há dúvida que o preparo dela, a capacidade, a contribuição que ela pode dar, foram elementos determinantes na minha avaliação. Ana tem história na vida empresarial. Executiva bem-sucedida. Não ficou limitada a tratar apenas de questões da sua empresa, sempre teve uma participação ampla no setor essencial para vida da sociedade, que é a comunicação”.

Na ocasião, o deputado federal Márcio Marinho, que foi o responsável por trazer o nome de Ana Coelho para a mesa, também reforçou o potencial da executiva na chapa. “Tenho certeza que essa escolha foi positiva e que você [Ana] estará com toda responsabilidade e compromisso de conduzir, principalmente, as políticas públicas para que as mulheres se sintam representadas na estrutura do Governo do Estado”, avaliou.

ACM Neto e Ana Coelho durante entrevista coletiva (Foto: Paula Fróes/CORREIO)

Acontece nesta sexta-feira (5), a partir das 9h, a convenção do União Brasil que oficializa a candidatura de ACM Neto para governador da Bahia. O evento será realizado no Centro de Convenções e contará com a presença de aliados políticos. Ao lado do pré-candidato a governador estarão Ana Coelho, candidata a vice, e Cacá Leão, ao Senado.

O ex-prefeito de Salvador já consolidou apoio oficial de cerca de 200 prefeitos dos 417 municípios baianos. Neto aparece como líder em todas as pesquisas de intenção de voto, com até 50 pontos percentuais de vantagem. Além do União Brasil e do PP, integram a coligação: Republicanos, PSDB, PDT, PSC, Solidariedade, Cidadania, Podemos, PRTB, PTB, DC e PMN.

Chapa com mais jovens

Desde que o atual vice-governador João Leão (PP) desistiu de ser candidato a senador e foi substituído pelo filho Cacá Leão, 42, também do Progressistas, a chapa de ACM Neto é composta por candidatos jovens. O ex-prefeito de Salvador acredita que esse diferencial mostra o potencial disruptivo e de mudanças.

“Eu sou o candidato a governador com 43 anos e sou o mais velho da chapa. Ou seja, nós conseguimos produzir algo que sempre esteve nos meus planos, que é a possibilidade de apresentar à Bahia uma chapa forte, que reúne diversidade política-eleitoral, mas que também atende à expectativa dos baianos de olhar para o futuro”.

Neto também defendeu a escolha de alguém sem tradição política e explicou que Ana Coelho trará novas perspectivas para a disputa eleitoral. “Podia estar trazendo uma pessoa da política, mas estamos trazendo uma pessoa de fora, para ajudar a pensar diferente, trazer novas ideias”, deu o recado.

Antes do nome da executiva ser anunciado, havia a expectativa de que Zé Ronaldo (União Brasil), ex-prefeito de Feira de Santana, fosse o escolhido para compor a chapa. Na coletiva de imprensa, ACM Neto explicou sua decisão. “Zé tinha a expectativa de poder estar nessa chapa e, se Zé aqui estivesse, estaria tão feliz quanto eu estou com a companhia de Ana. Mas, em função da construção política, não foi possível. É natural que ele tenha um tempo para refletir”, ressaltou.

O pré-candidato também declarou que vai votar em Marcelo Nilo (Republicanos) para deputado. O político também chegou a ser cotado como vice. Também presente no anúncio, o deputado federal e presidente do União Brasil na Bahia, Paulo Azi, falou sobre a escolha de alguém de fora do partido de Neto para completar o time.

“É natural que tanto um [Zé Ronaldo] como outro [Marcelo Nilo] tenham um tempo para que possam refletir. Mas, tenho muita confiança que no final de todo esse processo, o que vai pesar mais na decisão de cada um deles é o desejo de transformar o nosso estado”, afirmou Paulo Azi, ao descartar a possibilidade que os políticos deixem a base de ACM Neto.

*Com orientação da subeditora Fernanda Varela.