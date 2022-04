Conheça as 8 mulheres mais ricas do Brasil, segundo ranking da Forbes

O último ranking das pessoas mais ricas do mundo foi liberado pela revista Forbes na última terça-feira (5). Na lista, constam algumas mulheres brasileiras, mesmo que em posições não muito elevadas.

Uma delas é a filantropa e empresária Lucia Borges Maggi, de 89 anos, também conhecida como a dona da maior fortuna feminina do Brasil e da 350ª do mundo.

Confira as oito mulheres brasileiras no ranking:

As mais ricas do Brasil

Reprodução/Amaggi

Lucia Borges Maggi

A mulher mais rica do Brasil é a 350º do mundo. Ela também está no seleto top 10 das maiores fortunas do país, em 8º lugar. A matriarca da família Maggi conta com uma fortuna familiar avaliada em US$ 6,9 bilhões, o equivalente a quase R$ 32 bilhões.

Mãe de Blairo Maggi, ex-governador e ex-ministro da agricultura do governo de Michel Temer, Lucia foi uma das incentivadoras da Amaggi, grupo de agricultura liderado por seu marido, André Maggi.

O casal comanda a Fundação André e Lucia Maggi, instituição dedicada a promover ações em prol do meio ambiente, assistência social, educação e geração de renda, desde 1997.



Maria Helena Moraes Scripilliti

Reprodução

Em segundo lugar na lista das mulheres mais ricas do Brasil, está Maria Helena Moraes Scripilliti, 91, em 709º lugar entre as pessoas mais ricas no mundo. Ela possui uma fortuna estimada em 4,1 bilhões de dólares, derivada do Grupo Votorantim.

Em 2015, Scripilliti já incorporou a lista das 70 pessoas mais ricas do mundo.



Dulce Pugliese de Godoy Bueno

Reprodução

Dulce Pugliese é médica e empresária, além de PhD em administração pela Universidade do Texas. É fundadora da empresa Amil, junto com o marido Edson de Godoy Bueno. Ela também controla 48% das ações da empresa DASA.

Em terceiro lugar entre as mulheres mais ricas do Brasil, possui uma fortuna estimada em 1,7 bilhão de dólares, e ocupa a 1729º posição no ranking de pessoas mais ricas no mundo.



Ana Lucia de Mattos Barretto Villela

Reprodução

Uma das mais jovens da lista, Ana Lucia Villela, 48, é uma das maiores acionistas da holding Itaúsa empresa que detém posse majoritária sobre o controle do Itaú Unibanco e Duratex, marcas fundadas pelo seu bisavô, Alfredo Egídio de Souza Aranha. Ana também é presidente do Instituo Alana. A fortuna é estimada em 1,6 bilhão de dólares.

Por isso, ela é a 4ª da lista, e, no mundo, ocupa a 1818º posição.



Luiza Helena Trajano

Reprodução

Aos 70 anos, Luiza é a 2076ª pessoa mais rica do mundo, com uma fortuna estimada em 1,4 bilhão de dólares.

A empresária e presidente do conselho de administração do Magazine Luiza foi escolhida como uma das 25 mulheres mais influentes do mundo pelo jornal inglês Financial Times. Luiza Helena Trajano é a única brasileira da lista e está na categoria "Líderes".



Neide Helena de Moraes

Também empresária do Grupo Votorantim, Neide Moraes, 67, possui uma fortuna estimada em 1,3 bilhão. É a 2190º mais ricas no mundo, e a 6º mulher brasileira mais rica.



Anne Marie Werninghaus

Com a fortuna estimada em 1,1 bilhão, a pessoa mais jovem da lista, de 36 anos, pode ter a fortuna creditada à empresa WEG. Ela ocupa a 2524ª posição entre as pessoas mais ricas no mundo.



Vera Rechulski Santo Domingo

A empresária do Grupo Santo Domingo tem 76 anos e uma fortuna estimada em 1 bilhão de dólares. Ocupa a 8ª posição no ranking de mulheres mais ricas do Brasil e, no mundo, a 2578ª.