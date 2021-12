Conheça as frutas que podem ser fortes aliadas da saúde durante o verão 

Leves, saborosas, abundantes e nutritivas, as frutas são uma ótima pedida em qualquer parte do ano, porém no verão, por todas as vantagens já citadas, elas se tornam excelentes aliadas de quem está buscando manter a saúde em dia. Fonte de uma série de vitaminas que ajudam desde a recuperação muscular, e o bem-estar da pele, até a hidratação do corpo diante das altas temperaturas da estação, as frutas tem vantagens inegáveis, porém devem ser consumidas com moderação por aqueles que querem evitar açúcar.

De acordo com a nutricionista do Grupo Vitalmed, Janaina Meira, um consumo bem dosado de frutas ao longo do dia pode surtir um efeito tão positivo quanto o uso de suplementos multivitamínicos. “Às vezes vemos as pessoas partindo para o uso de fármacos quando todas a nutrição está toda contida nas frutas, por exemplo frutas são fontes de vitamina A, que protege tanto a pele como a visão, principalmente as mais coloridas como a manga e o mamão”, explica.

“Além disso, frutas como melão, melancia e laranja são excelentes aliadas no auxílio da hidratação do corpo pois possuem muita água na sua composição, e no verão a hidratação é fundamental para o bem estar”, completa.

Elemento fundamental na recuperação muscular, o potássio é um nutriente importante para uma boa saúde física, e que pode ser encontrado de forma abundante em frutas acessíveis para os brasileiros, como por exemplo, a banana. A nutricionista especializada em nutrição esportiva, Cristiane Guimarães, aponta o abacate, fruta típica do verão como uma boa opção.

“As altas temperaturas do verão provocam uma perda mais rápida de líquido do corpo, e essas frutas que são ricas em potássio ajudam a recuperar essa perda, trazendo um alívio de dores relacionadas à contração muscular, cãibras e até enxaquecas, por isso essas frutas não podem ficar de fora da alimentação”, diz.

Além do abacate, Cristiane aponta outras frutas da estação podem oferecer diversos benefícios para a saúde ao serem inseridas na alimentação diária durante o verão.

“Umbu, Cajá, Siriguela, caju e goiaba estão entre as opções sazonais que a gente pode aproveitar diversos benefícios desde da ausência de agrotóxicos que costumam ser utilizados pra preservar essas frutas fora da estação, além disso são ricas em vitamina C e carotenoides que protegem o organismo dos radicais livres”, aponta.

Moderação

Apesar da associação à alimentação saudável, o consumo de frutas ao longo do dia deve ser moderado, ressalta Janaina. Três a cinco pequenas porções ao dia, em refeições alternadas é a escolha ideal para absorver o bônus sem arcar com o ônus. “Algumas frutas também podem ter um alto índice glicêmico, então o excesso faz com que a absorção desse açúcar pelo organismo tenha um efeito negativo para quem está em busca de uma perda de peso, por isso a fruta no café da manhã e nos lanches da manhã e da tarde já atendem bem o propósito de absorver o máximo de nutrientes”, afirma.



O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.