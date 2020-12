Conheça as novas funções da 4ª geração do Echo, da Amazon

A Amazon lançou recentemente a nova família Echo, seus gadgets (aparelhos) com a assistente virtual Alexa, que tanto faz sucesso. Testamos dois membros da família, na sua 4ª geração: o Echo e o Echo Dot. A família é completada com o novo Echo Dot com Relógio e o Echo Show 10.

Novos Echo Dot com Relógio, Echo, Echo Dot e Echo Show 10"

Para quem não é familiarizado com o produto, ele é um smart speaker (caixa de som inteligente), que utiliza a asistente virtual com determinadas skills (habilidades, em inglês). Com o Echo conectado à internet, é só usar a palavra 'Alexa' para chamar a assistente e pedir desde a temperatura ambiente, passando por contar uma piada, acionar o Spotify ou Amazon Music para tocar uma canção, fazer jogos do tipo advinha, etc.. No Echo Show, que possui telade 10" (na geração anterior era de 8"), as opções são ainda maiores, como abrir navegador, pedir vídeo no YouTube, ou aplicativos.

A nova geração do Echo traz três diferenças bem claras: design, áudio e compatibilidade com Internet das Coisas (IoT, sigla em inglês,), a chamada Casa Conectada.

Abaixo vemos a comparação entre o Echo Dot da 4ª geração e da 3ª geração:

A luz deixou de ser na parte superior do gadget para ser na parte inferior, isso dá um efeito mais legal, mas é só um detalhe. Outra mudança sutil é no eliminador, mais vertical. O formato arredondado, de acordo com a Amazon, serve para o melhor áudio dos dispositivos. No Echo Dot, o som melhora, mas só quando se mantém num volume baixo. Já no Echo, a história é outra.

Ele se baseou no sucesso do Echo Studio, produto voltado para qualidade sonora, e agora possui um sistema de som com um woofer de neodímio de 3 polegadas e dois tweeters de 0,8 polegadas, de acordo com a Amazon. Assim, realmente, o som é muito bom, inclusive quando chega num volume mais elevado. O Echo ainda possui uma entrada para tripé na parte inferior, o que ajuda na melhoria do som ambiente, quando utilizado.

Design interno do novo Echo (Foto: Amazon/Divulgação)





A terceira novidade fica por conta do acionamento dos produtos da IoT. Com uma lâmpada inteligente, por exemplo, é possível usar a Alexa para acendê-la, mudar cor e intensidade e até programá-la para acender ou apagar em determinado horário. Confira uma demonstração:

A ferramenta não funciona apenas com lâmpadas, mas também com outros produtos da linha inteligente, como tomadas, alarmes, fechaduras, entre outros. O novo Echo Dot custa R$ 299 na loja da Amazon, enquanto o o Echo sai por R$ 749, ambos possuem três cores: preto, braco e azul.

Amazon comemora resultados de Black Friday e Cyber Monday



Por falar no Novo Echo Dot, ele foi um dos produtos mais vendidos pela Amazon na dupla Black Friday e Cyber Monday, segundo resultados apontados pela empresa. No mundo todo, a empresa ultrapassou os US$ 4,8 bilhões em vendas, um aumento de 60% em relação ao ano passado. “Entre os produtos mais vendidos no Brasil estão: Novo Echo Dot com Alexa (4ª. geração), Novo Kindle, Smart Lâmpada Wi-Fi Positivo compatível com Alexa, Cuecas Zorba, livro 1984, por George Orwell, e Sabão Líquido Omo. As categorias de produtos preferidas dos consumidores foram foram livros, produtos para cuidados pessoais, alimentos, além dos dispositivos Amazon”, informou a companhia.



Mondial compra fábrica da Sony e vai entrar em novos segmentos



A Mondial vai ampliar sua produção em Manaus. A empresa brasileira, que também possui uma fábrica em Conceição do Jacuípe, a 97km de Salvador, comprou a fábrica da Sony, localizada na Zona Franca do município amazonense, com todo o maquinário incluído. “A aquisição, além de possibilitar o aumento da produção da sua linha atual, também antecipa os planos da marca para entrada em novas linhas e segmentos de produtos”, divulgou a Mondial, em comunicado à imprensa. Haverá uma mudança gradual da fábrica antiga da empresa para a nova. Em 2020, de acordo com o comunicado, a Mondial já investiu cerca de R$ 60 milhões em estruturas industriais, equipamentos e moldes, além de contratar 400 novos funcionários para a fábrica baiana.