Conheça as soluções financeiras desenvolvidas pelo Hiperbanco

O empreendedorismo na vida Carlos Ivan Resende (@carlosivanresende) começou quando ele tinha nove anos e se apaixonou pela possibilidade de ter o próprio negócio. Aos 15, começou a vender material gráfico e cartões de visita e, aos 21, fundou a Credmais, uma empresa pioneira em soluções financeiras com empréstimos consignados no interior do estado.

Dois anos depois, surgia a Hipercheck, levando as soluções de crédito para as micro e pequenas empresas. Em dois anos, Ivan conseguiu 10 mil clientes em 12 estados.Atualmente, Ivan responde pelo Hiperbanco, uma empresa de tecnologia para o mercado financeiro, que possibilita que qualquer empresa possa se tornar um banco digital.

Carlos Ivan será o convidado de Flávia Paixão nessa quarta-feira, 20, durante a realização do programa ao vivo Empregos e Soluções, à partir das 18 horas, na página do Jornal Correio, no Instagram.

Durante a conversa, o empreendedor falará sobre os desafios enfrentados com o Hiperbanco (@hiperbanco) e com o fato de ser um empreendedor serial, com muitas ideias e vários negócios. "Meu maior desafio atualmente é construir processos eficazes e replicáveis, pois chega um determinado momento em que é necessário expandir e, para isso, é fundamental descentralizar as funções", reflete.

Enquanto trabalhava de forma incansável, Ivan diz que manteve, em paralelo e igualmente cuidada, a relação com Deus e com a família. "Grande parte das minhas conquistas profissionais se deve ao fato de não esperar o momento favorável surgir. Sempre busquei fazer e realizar com as ferramentas disponíveis e isso me tornou resiliente e criativo", pontua.

Quando o assunto gira em torno dos impactos da pandemia, o empresário que houve prejuízos, mas também foi inegável o avanço da digitalização, que é a base dos próprios negócios.

Para saber mais da história desse empreendedor, não deixe de acompanhar o Empregos e Soluções ao vivo, que será apresentado à partir das 18 horas e que ficará gravado para quem desejar rever algum trecho da conversa ou acompanhar a participação com mais calma.