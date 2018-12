Conheça Bárbara Larissa, que há dez anos nasceu no dia de Santa Bárbara

As nuvens densas vistas sob à baía de todos-os-santos, desde a chegada do novo mês, são, para aqueles mais apegados à fé, mais que uma intempérie. O mau tempo não poderia ser outra coisa senão um sinal vindo de outro plano.

Nesta terça-feira (4) de céu cinzento, fiéis se reúnem nas ruas do Centro Histórico para agradecer e homenagear a detentora dos raios e trovões: Santa Bárbara, ou Iansã nos terreiros.

Em frente à Igreja do Rosário dos Pretos, no Pelourinho, onde acontece a primeira missa em homenagem à santa, a movimentação ainda é tímida desde às primeiras horas da manhã, embora os fogos acesos com a chegada dos primeiros raios tivessem anunciado que o dia é de festa.

Mas aqueles que carregam consigo uma obrigação jamais podem faltar com as divindades, sobretudo aqueles devotos que nasceram justamente neste dia 4 de dezembro. A dona de casa Lúcia Conceição, 36 anos, estava, há 10 anos, em meio à procissão quando as primeiras contrações começaram a lhe preocupar. No ventre, a primeira filha anunciava a sua vinda ao mundo de forma precoce, já que os médicos acreditavam que o seu nascimento ainda tardava acontecer, no final do mês.

Para Lúcia, o nascimento de sua filha no dia da festa só reforçou ainda mais a fé da família que já se mostrava devota à Santa Bárbara. "Não tem outra explicação. Eu já gostava muito da Santa e ela conseguiu me presentear com uma filha que nasceu no seu dia", diz.

A pequena Bárbara Larissa, 10, foi arrumada pela mãe que a trouxe até a festa. No pequeno torço, tecidos de cor vermelho em alusão à Santa. No pescoço, contas de Iansã, mesmo que o Ifá ainda não tenha revelado qual santo rege sua pequena cabeça. " Ela já mostra que também carrega Oyá com ela", brinca a mãe.

Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO

Tenho vários pedidos alcançados e hoje vim prestar essa homenagem, Robson Danilo Oliveira de Santana, que saiu de Santo Amaro com a esposa Cátia Moura

Devoção

A enfermeira Rosa Furtado, 64 anos, carrega tatuado nas costas a imagem da santa. "Enquanto meus olhos estão voltados para frente, ela me vigia atrás", disse. Rosa é fruto de uma gestação complicada e careceu vir ao mundo. Sua mãe, no momento de maior desespero, se apegou à fé, pedindo proteção para que a filha viesse ao mundo com saúde. "Por isso, eu iria me chamar Bárbara, mas meu pai não deixou", explica. À Santa, a devota atribui também a recuperação de um acidente que a deixou por 10 dias em coma.

Foto: Nilson Marinho/CORREIO

A paulista Gislaine Vieira, 45, sempre sonhou em vir para Salvador comemorar o dia de Santa Bárbara. Vinda de família católica, descobriu-se na umbanda como filha de Iansã. No ano passado, pela primeira vez, conseguiu desembarcar na capital baiana para realizar o sonho de celebrar sua devoção. Mais uma vez, está na cidade exclusivamente para agradecer e pedir proteção aos enfermos da família. "É uma força que impulsiona tudo. Quando eu penso que vou fraquejar, é ela que me sustenta", enfatiza.

Gislane acredita na força da fé em Santa Bárbara - Foto: Larissa Silva/CORREIO

Veja imagens da festa registradas pelo fotógrafo Mauro Akin Nassor/CORREIO

(Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO)

(Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO)

Confira a programação da Festa de Santa Bárbara:

Largo do Pelourinho

Alvorada de fogos - 5h

Repique de Sinos - 6h

Missa Campal - 8h

Procissão - Logo após a missa

Jorginho Commancheiro - 14h30

Samba Chula de São Brás - 16h

Conexão Negra - 18h30

Claudya Costta - 21h

Quartel do Corpo de Bombeiros

Missa do Corpo de Bombeiros - 8h30

Tradicional Caruru - 12h

Largo Tereza Batista

Samba na Fé de Santa Bárbara

Atrações: 100% Samba e Chinelo de Couro

Quando: 4 de dezembro, das 14 às 18 horas

Largo Quincas Berro D’água

Samba de Oyá – Vou com Fé

Atrações: Samba Fogueirão e Samba Jaké

Quando: 4 de dezembro, das 15 às 21 horas

Largo Pedro Archanjo

Samba Trator, Samba Simpatia e Pagode do Vinny

Quando: 4 de dezembro, das 16 horas até a meia-noite

*colaboraram Larissa Silva e Marina Aragão, integrantes da 13ª turma do programa CORREIO de Futuro com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier