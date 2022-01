Conheça Jessilane, professora de biologia que estará no BBB 22

A terceira participante a ser confirmada no BBB 22, e terceira da pipoca, foi a professora de biologia Jessilane, de 26 anos. Baiana, ela mora em Valparaíso (GO) desde pouco depois do nascimento.

Jessilane trabalha desde cedo, mas sempre se dedicou aos estudos. Depois de se formar, aprendeu Libras para ensinar alunos surdos. Atualmente, é pós-graduada na linguagem de sinais e estuda para ser intérprete. Para completar a renda, dá aulas como professora particular e, nos fins de semana, ajuda a mãe em um salão de beleza.

A sister se considera brincalhona, mas conta que sabe ser mais firme quando é preciso. Baladeira, diz que é "inimiga do fim" e planeja se jogar com tudo no BBB. “Quero tudo, menos sair do programa como planta”, afirma.

A professora conta que evita brigas, mas quando vê alguma atitude preconceituoso não aguenta ficar na dela e bate de frente com os envolvidos. Entre os vários sonhos que pretende realizar está o de comprar um salão de beleza para a mãe.

Nas redes sociais, Jessialne aparece curtindo praia, uma cervejinha e a família:

O 'BBB 22' tem direção geral de Rodrigo Dourado, direção de gênero de Boninho e apresentação de Tadeu Schmidt. O reality tem estreia prevista para 17 de janeiro.