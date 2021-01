Conheça Ney Lima, ex-catador de lixo baiano apontado como participante do BBB21

Faltam menos de três semanas para a estreia do Big Brother Brasil 21. Conforme 25 de janeiro se aproxima, mais nomes começam a ser apontados como prováveis participantes da casa, principalmente no "Camarote". Dentre esses, o baiano que está cotado para honrar o legado de Anamara, Mari Baianinha, Jean Willys, dentre outros representantes históricos, é Ney Lima.

Quem cravou a entrada do comediante e influencer foi Leo Dias - que também apontou Camila de Lucas, Flávia Pavanelli, Carla Diaz e Fiuk como possíveis participantes.

O baiano desconversou sobre o suposto convite. “Eu estou vendo esses bafões aí que estão saindo nas páginas mas, enfim, eles só esqueceram de me informar que eu vou para o BBB, né? Porque eu não estou sabendo de nada ainda”, brincou ele.

A fala, no entanto, pode ser apenas mais um drible do "Menino Ney", que está acostumado a superar desafios para construir sua carreira.

Antes de brilhar na web, onde hoje tem quase 4 milhões de seguidores só no Instagram, o baiano de Serrinha já foi catador de lixo, trabalhador doméstico, embalador de compras em supermercado e balconista de padaria. Mas isso era quando ele ainda era Claudinei, seu nome de batismo.

Mesmo com o cenário desfavorável, Ney já planejava o caminho que queria trilhar. Ele nunca escondeu que queria ser famoso e para atingir seu objetivo começou a fazer piada com seu cotidiano.

Logo sua fama ultrapassou as fronteiras da cidade a 180km de Salvador e atingiu todo o Brasil. Em 2018, por exemplo, milhões de seguidores já acompanhavam sua rotina humilde no interior baiano.

Tudo vira pauta para seus vídeos: uma história que ouviu, alguma conversa com os amigos, algo que aconteceu com ele e, claro, os detalhes do cotidiano serrinhense.

Apoio de Babu

A relação de Ney com o BBB é tão forte que até Babu já está na torcida por ele. Calma, não é o ex-participante recordista de paredões, mas sim a mãe dele Maria de Lourdes, que tem esse apelido.

Ao menos no BBB21 não vai ter Ivy para ficar votando nele por conta desta coincidência.

Dona Babu é presença especial nos vídeos de Ney, tanto fazendo bico de atriz quanto ajudando nas filmagens. Apesar disso, ela é tímida e às vezes fica relutante em aparecer.

"Ela não tem paciência nenhuma. Na verdade, detesta fazer os vídeos porque é muito discreta e fica me esculhambando. Mas quando eu digo que a gente pode ganhar um dinheirinho com isso, ela anima. Minha mãe é engraçada por natureza, é bem transtornada. Eu não me acho engraçado o tempo todo, só algumas vezes", disse Ney em entrevista ao G1 em 2018.

