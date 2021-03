Conheça o atacante baiano que marcou o 'gol que Pelé não fez'

O baiano Augusto Neto anotou o famoso "gol que Pelé não fez". Atacante do Biu Chum Rangers, de Hong Kong, ele acertou um chutaço do meio-campo na vitória do seu time contra o Resources Capital, pela quarta rodada da liga nacional, no último dia 6. Assista abaixo:

O lance aconteceu aos 31 minutos de jogo, quando Augusto abriu o caminho do triunfo por 2x1. O jogador de 24 anos comentou com entusiasmo o feito inédito na carreira. “É gol para concorrer ao prêmio Puskas. Já estou me candidatando (risos). Afinal, o prêmio é para o gol mais bonito e não para o jogador mais conhecido. É um tipo de gol que, quando sai, só acontece uma vez na carreira do jogador”, comemora o atleta.

Natural de Serrinha, o centroavante foi revelado pelo Fortaleza, onde era conhecido como Augusto Sheik. Depois jogou no Santa Rita, de Alagoas, e atuou por duas temporadas seguidas em Portugal - no Canelas e no Pedras Rubras, respectivamente - até chegar ao clube de Hong Kong no ano passado.