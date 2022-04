Conheça o Floresta, segundo adversário do Vitória na Série C 2022

O Vitória enfrenta o Floresta pela segunda rodada da Série C neste sábado (16), às 21h - e não mais às 20h30, como programado inicialmente pela CBF. O adversário, que vem do Ceará, provavelmente é desconhecido da maior parte da torcida rubro-negra, mas se repetir o retrospecto recente pode dar trabalho dentro do Barradão.

Fundado em 1954, em Fortaleza, o Floresta Esporte Clube começou a construir sua reputação fora do estado recentemente. Até porque foi só em 2015 a primeira temporada no futebol profissional. Mas a ascensão no cenário nacional pode ser considerada rápida, já que três anos depois o clube disputava a primeira divisão no estado. No Brasileirão, conseguiu o acesso na Série D 2020.

Apesar de ter voltado para a Série B do estadual também em 2020, nesse tempo a equipe conseguiu conquistar títulos e um feito histórico: se classificar pela primeira vez para a Copa do Nordeste, agora em 2022. Na campanha na fase preliminar, eliminou o Santa Cruz e o Ferroviário, rival cearense.

Já a campanha na fase de grupos não foi das melhores. Terminou na lanterna do grupo B e com a terceira pior campanha no geral. Foram sete pontos em oito partidas.

'Despejado' da capital

Os títulos levantados pelo Verdão da Vila foram em 2017 e 2018, quando conquistou a Copa Fares Lopes e a Copa dos Campeões Cearenses, respectivamente. A primeira é um campeonato alternativo ao estadual que dá ao vencedor uma vaga na Copa do Brasil do ano seguinte. E foi justamente em 2018 a primeira e única participação do clube na copa nacional, quando foi eliminado na primeira fase para o Botafogo-PB.

Já a Copa dos Campeões Cearenses é o principal motivo de orgulho para o torcedor florestino. A disputa era entre o clube, atual vencedor da Copa Fares Lopes, e o Ceará, campeão estadual. O jogo terminou 3x1 para o Floresta, comandado na época pelo técnico Raimundinho.

O apelido de Verdão da Vila, aliás, vem da forte ligação com a Vila Manoel Sátiro, em Fortaleza. O bairro, cujo nome homenageia um ex-deputado cearense, foi endereço do primeiro estádio do Floresta, que se chamava Felipe Santiago. A coincidência - ou não - é que Felipe Santiago, fundador do clube, era genro de Sátiro na década de 1940, pouco antes da criação do Floresta.

Floresta comemora título da Copa Fares Lopes e vaga na Copa do Brasil em 2018 (Foto: Pedro Chaves/FCF)

Atualmente o Floresta manda seus jogos fora da capital cearense. Além do Castelão, que na prática só permite partidas do Ceará e do Fortaleza, outro estádio na cidade é o Presidente Vargas, que passa por reformas. Por isso, a equipe estreou em Pacajus, na região metropolitana. E o próximo jogo em casa (dia 24, contra o Figueirense) será em Horizonte, também na Grande Fortaleza. Os demais compromissos constam na tabela da Série C com mando de campo a definir.

Dois técnicos

O torcedor do Vitória que for ao Barradão vai ver na área técnica do adversário um conhecido dos rubro-negros. Contratado pelo Floresta no final de 2021, Ricardo Drubscky foi o nome escolhido para treinar o time principal neste ano. Ele esteve no Vitória entre 2014 e 2015.

Na época, Drubscky foi demitido do Leão com aproveitamento de pouco mais de 60% e liderava o grupo A na Copa do Nordeste. As principais críticas ao seu trabalho surgiram após um empate por 1x1 em um Ba-Vi.

Mas ele não é o único treinador do Floresta. Assim como outros clubes do futebol brasileiro já adotaram essa estratégia, a equipe cearense também terá duas equipes de futebol profissional em competições distintas.

Drubscky e Raimundinho serão os dois treinadores do Floresta na temporada de 2022 (Foto: Ronaldo Oliveira/Ascom Floresta EC)

Enquanto Drubscky é o técnico do elenco que disputa a Série C do Brasileiro, Raimundinho - aquele mesmo que venceu o Ceará na final de 2018 - será o comandante na série B do Cearense. A disputa começa em 8 de maio.

O clube anunciou que as comissões técnicas farão trabalhos distintos, mas os atletas poderão transitar entre os times. A equipe do estadual, por exemplo, será formada inicialmente só pelos atletas das divisões de base.

Reforço do Bahia de Feira

Já o elenco que enfrentará o Vitória vem se reforçando desde a eliminação na Copa do Nordeste. Nesta semana, o clube contratou o meia Renan Mota, que estava no Villa Nova-MG.

O setor de ataque também teve o reforço de Klenisson, ponta que chegou do Marcílio Dias-SC. Ele marcou o gol da vitória do Floresta diante do Confiança por 1x0, na estreia na Série C.

Vitor Salvador, que jogou o Campeonato Baiano pelo Bahia de Feira, foi anunciado quarta-feira. Na defesa, a primeira rodada marcou a estreia dos recém-contratados Perema, na zaga, e do lateral esquerdo Carlinhos.

Klenisson comemora seu primeiro gol com a camisa do Floresta na partida contra o Confiança, estreia na Série C (Foto: Ronaldo Oliveira/Ascom Floresta EC)