Conheça o perfil nas redes sociais dos participantes do BBB 21

O Big Brother Brasil anuncia nesta terça-feira (19) a lista de participantes da nova edição e sempre surge a curiosidade para conhecer melhor as pessoas que vão invadir nossas casas e conversas nos próximos meses. Para ajudar, reunimos as redes sociais dos participantes abaixo. Confira:

PIPOCA

A missão dos anônimos parece inglória: entrar na casa mais vigiada e midiática do país e desbancar nomes famosos. Mas vale lembrar que a primeira edição com esse modelo do BBB, no ano passado, foi vencida por um integrante da Pipoca, a médica Thelma Assis. Será que isso vai se repetir?

Arthur

O capixaba Arthur ganhou milhares de seguidores logo após ter o nome anunciado. Ele é instrutor de Crossfit, tem 26 anos e é de Conduru, no Espírito Santo. Aos 14 anos foi para Goiânia para iniciar a vida profissional no futebol. Como jogador, passou por clubes como Atlético Goianiense e Ponte Preta, mas algumas lesões impediram sua continuidade no esporte. Foi quando decidiu mudar os planos e cursar Educação Física. Deu aulas em escola e, há dois anos, conseguiu realizar o sonho de morar no Rio de Janeiro, onde exerce a profissão atual.

Nas redes sociais, ele deixa o lado biscoiteiro correr solto. Muitas fotos sem camisa para mostrar a boa forma, bastante foto praticando atividade física e também fotos na praia, de vez em quanto.

O fazendeiro Caio tem 32 anos e é natural de Anápolis, em Goiás. Trabalha na propriedade de seu pai, onde plantam soja e milho e criam gado. Cresceu em ambiente rural e, por isso, se diz apaixonado pelo contato com a natureza e pela vida no campo desde a infância. Passou por quatro faculdades, dentre elas a de Agronomia, mas não chegou a completar nenhum dos cursos. Hoje mora com a noiva, tem duas filhas e entrega que é louco por elas.

Nas redes sociais, Caio mostra bastante o lado família, postando fotos com as filhas. Apesar de já ter recebido apelido de "agroboy", ele pega leve nas fotos a la caubói, mas aparece aqui e ali de chapéu.



João Luiz

O professor de Geografia João Luiz, de 24 anos, é mineiro da cidade de Santos Dumont e há um ano mora em Extrema, no sul de Minas, com o namorado, uma calopsita e duas chinchilas. Conta que tem uma ótima relação com seus alunos, o que lhe traz muito orgulho, e também com os pais, que sempre apoiaram suas decisões. Afirma ter boas habilidades manuais, tanto que, durante o mestrado, abriu uma loja virtual para vender cadernos e quadros pintados por ele e uma amiga.

Nas redes sociais, João Luiz mostra ser um cara tranquilo. Compartilha foto da calopsita e das chincilas, livros que está lendo e das viagens.

Arcrebiano

O modelo e educador físico Arcrebiano, de 29 anos, é capixaba, mas mora em Goiânia desde os 16. Também já viveu dois anos em Portugal trabalhando como coach de Crossfit. Atualmente, mantém três atividades em sua rotina: pela manhã faz investimentos na bolsa de valores, à tarde realiza trabalhos com moda e, à noite, atua como personal trainer. Já teve três namoros sérios, um deles de oito anos, mas hoje está solteiro.



Nas redes sociais, muitas selfies, foto em academia e com os amigos.

Juliette

A advogada e maquiadora Juliette tem 31 anos, é natural de Campina Grande e hoje mora na capital paraibana com uma amiga. De origem humilde, sempre se dedicou muito para ajudar sua numerosa família: aos 6 anos já lavava cabelos no salão de sua mãe; cursou alguns anos da faculdade de Letras e, depois, formou-se em Direito; está estudando para ser delegada e, para custear seus sonhos, também atua como maquiadora. Hoje é a única dentre cinco irmãos com ensino superior e tem muito orgulho da própria trajetória.

No Instagram, mostra um perfil bem blogueirinha. Fotos do look, na piscina e com as amigas, além de muita festa.

Kerline

A modelo e influenciadora Kerline tem 28 anos e é de Fortaleza, no Ceará. Vinda de uma família muito numerosa do sertão cearense, aprendeu desde cedo a ser financeiramente independente e, desde os 14 anos, faz seus “corres” para garantir sua renda. Há alguns anos, abriu uma empresa para gerenciar a carreira de influenciadores digitais. Mas, depois de sofrer um golpe, precisou fechar o negócio e seguir apenas com a própria carreira na internet, o que, durante a pandemia, tem garantido o sustento de toda a família.

Ela exibe nas redes sociais um lifestyle de quem adora praia e esporte, com o feed também cheio de looks.

Lumena

A psicóloga e DJ Lumena tem 29 anos e é de Salvador, na Bahia, mas já passou por diferentes endereços: morou no Rio de Janeiro durante a residência e mestrado, mudou-se para São Paulo para tentar vaga no doutorado e já fez um intercâmbio na África. Considera ter tido uma infância privilegiada na capital baiana, com acesso a boas escolas, aulas de balé, natação e inglês. Graças aos estudos, hoje trabalha como psicóloga e pesquisadora. Também tem aflorada desde a infância a veia artística e musical, que ainda traz consigo e está presente na atuação como roteirista e DJ de pagodão baiano.

Nas redes, a soteropolitana posta bastante de assuntos acadêmicos e também apresentações dela como DJ.

Gilberto

O doutorando em Economia Gilberto, de 29 anos, nasceu e foi criado em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. Hoje mora com a mãe, que considera ser sua melhor amiga, em Paulista, no mesmo estado. De origem humilde, sempre estudou muito para mudar essa realidade e ser inspiração para todos os familiares. Já foi vendedor de seguros, cantor de coral erudito e missionário mórmon e, graças às missões, conheceu diferentes lugares e realidades sociais em todo o mundo.

Ele tem um Instagram tranquilo, postando fotos com a família, amigos e fazendo natação. Ele segue a ex-BBB Thelma, campeã da última edição, e parece ser fã de séries - segue uma página dedicada ao sci fi The 100 e também atores de Dark.

Thais

A cirurgiã-dentista Thaís, de 27 anos, é natural de Luziânia, cidade do interior de Goiás. Especializada em Odontopediatria, hoje atende em uma clínica popular de sua região. Apesar de amar o que faz, ela conta que não se vê presa nas paredes de um consultório para sempre: “Grita no meu peito a vontade de conhecer o mundo”. Ainda mora com os pais e não vê a hora de ter seu próprio cantinho.

Sarah





A consultora de Marketing Digital Sarah, de 29 anos, é natural da capital Brasília. Estudiosa, é formada em Publicidade e tem mestrado em Business. Aos 19 anos, morou durante um ano em Los Angeles para aprender a falar inglês. Com 24, já formada, voltou aos Estados Unidos para cursar um MBA. Ela conta que, nesta época, “viveu um sonho no verdadeiro estilo Hollywood”, conhecendo famosos e frequentando as festas mais badaladas do país norte-americano. Seu próximo destino seria Mônaco, a trabalho, se a pandemia não tivesse atrapalhado os planos.

CAMAROTE

Talvez você já conheça os famosos que vão entrar na casa, mas pode ser a hora de saber mais um pouco.

Karol Conká

Cantora e apresentadora, Karol Conká, de 35 anos, é natural de Curitiba, Paraná, e atualmente mora em São Paulo. Cresceu na periferia da capital paranaense e, a partir de sua trajetória na música, se destacou no rap feminino. Em suas composições, evidencia o empoderamento das mulheres e o racismo: “Consegui reverter o preconceito que sofri na infância em solução, em poder”, avalia. Em 2013, recebeu a primeira estatueta na categoria “Artista Revelação” do Prêmio Multishow de Música Brasileira.

Carla Diaz

Instagram

A atriz Carla Diaz nasceu na cidade de São Paulo e tem 30 anos. Desde os 2 anos no meio televisivo, atuou em diversos filmes e novelas. Entre elas ‘O Clone’, quando tinha apenas 11 anos, interpretando sua personagem mais marcante, Khadija, a qual homenageou com uma tatuagem na costela. Filha única de pai uruguaio e bastante apegada à família, foi alfabetizada na Argentina enquanto gravava ‘Chiquititas’, do SBT. Está no ar com as reprises de ‘A Força do Querer’ e ‘Laços de Família, na TV Globo, e em ‘O Clone’, no Globoplay. “Fico muito feliz por estar em três novelas ao mesmo tempo. O que eu posso pedir mais? Entrar no BBB, né?”, comemora.



Camilla de Lucas

A influenciadora digital Camilla de Lucas tem 26 anos e nasceu em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Criadora de conteúdo há aproximadamente quatro anos, começou no YouTube com vídeos de beleza, dando dicas de cabelo e maquiagem. Chegou a cursar Contabilidade e trabalhou num escritório; garante que era boa de cálculo. Atualmente, além de mostrar a rotina nas redes sociais, seu conteúdo usa o humor como ferramenta para falar de situações corriqueiras, por isso, se intitula “blogueirinha real”. Durante a quarentena, seus vídeos ganharam uma visibilidade expressiva e, hoje, Camilla acumula um total de 7,5 milhões de fãs em suas contas. Em 2020, entrou para a lista da Revista Forbes como uma das jovens mais promissoras do Brasil na categoria “Web”.

Pocah

A cantora Pocah, de 26 anos, nasceu no município de Queimados e foi criada em Duque de Caxias, ambos no Rio de Janeiro. O nome artístico tem origem na semelhança física com a personagem da Disney Pocahontas, apontada desde criança. Teve uma infância humilde ao lado da mãe, empregada doméstica, e chegou a ser manicure em salão de beleza aos 16 anos. Antes do funk, o rock era seu ritmo preferido, por influência do irmão, que tocava numa banda. Em 2012, ganhou destaque no cenário nacional, quando ficou conhecida pelo lançamento da música “Mulher do Poder” e, nos últimos anos, reuniu diversos hits no funk e parcerias com artistas nacionais. “Eu busquei isso e me divirto trabalhando”, comenta.

Nego Di

Nego Di, de 26 anos, é comediante. Gaúcho de Porto Alegre, foi criado sozinho pela mãe e teve uma infância difícil. Começou a trabalhar cedo e sempre quis crescer rápido para ajudar com as contas de casa. Serviu o Exército, já foi taxista, garçom, cozinheiro e abriu a própria barbearia. Acredita que o jeito para o humor vem desde a infância, quando fazia graça para se defender de bullying na escola. Viralizou na internet ao contar, por meio de um áudio, a história real de um assalto que sofreu. A partir disso, criou o termo “whatsapper”, pois começou a ser solicitado para produzir áudios com vozes de seu personagem.

Lucas Penteado

O ator Lucas Penteado tem 24 anos e é natural de São Paulo. Mora com os pais e os irmãos, a quem diz ser muito ligado. Nascido em berço de samba, é tataraneto de um dos fundadores da Vai Vai. Cresceu dentro da agremiação, onde teve seus primeiros contatos com a arte: na bateria da escola, como passista mirim, na produção das fantasias e nos desfiles. A música em sua vida também está presente através do rap, nas batalhas de rima, e na dança. Em oposição ao projeto de reorganização das escolas estaduais de São Paulo, esteve presente no movimento de ocupação dos colégios em 2018. Foi onde teve o primeiro contato com o Slam – batalha de poesia falada. Seu primeiro papel na televisão foi em ‘Malhação – Viva a Diferença’, em 2017, interpretando o personagem Fio.

Rodolffo

Natural de Uruaçu, Goiás, o cantor Rodolffo tem 32 anos de vida e 25 de carreira com a dupla Israel & Rodolffo. A dupla foi formada pelos respectivos pais quando eles ainda eram crianças, por isso, começou a cantar com 7 anos de idade. Já se apresentou na maioria dos estados brasileiros e também fora do país. Além de cantar, tem como hobbies cozinhar, praticar esportes, fazer trilhas e improvisar luau no quintal de casa. Considera-se um homem vaidoso e diz que já fez alguns penteados que hoje acha horríveis: “Tomara que não achem essas fotos”, brinca.



Viih Tube

Natural de Sorocaba, interior de São Paulo, Viih Tube tem 20 anos, é atriz e youtuber. Atualmente, tem mais de dez milhões de inscritos em seu canal, criado por ela aos 12 anos, quando passava por uma turbulência na família. Seus pais estavam se separando e ela conta que a interação com o público ajudou bastante na época, em que diz ter tido Síndrome do Pânico: “A internet com certeza me salvou”, avalia. Aos 18 anos, foi morar sozinha e hoje vive com o namorado, com quem vai completar dois anos de relacionamento. Adepta aos procedimentos estéticos e cirurgias plásticas, não esconde que já fez algumas modificações no corpo e ressalta que o importante é estar feliz e se sentir bonita.

Projota

O cantor e rapper Projota, de 34 anos, nasceu em São Paulo e encontrou no rap uma identificação com assuntos que, segundo ele, nenhum outro ritmo tratava – a vivência na periferia, o preconceito. Perdeu a mãe aos 9 anos, vítima de um AVC dois anos antes: “O mundo desmoronou na minha casa. Não foi fácil, mas eu era muito feliz”, conta. O início de sua carreira se deu nas batalhas de rimas e os primeiros shows foram na frente da própria casa. Largou a faculdade faltando um semestre para terminar, pois teria que parar de cantar para trabalhar e estudar. Uma conversa com o pai o incentivou a continuar na música e, hoje, tem nove discos e dois DVDs lançados. É casado e tem uma filha de 11 meses. Considera-se competitivo até com a própria esposa e diz que sempre gostou de esportes e games.

Fiuk

O ator e cantor Fiuk nasceu na cidade de São Paulo e tem 30 anos. Filho do cantor Fábio Jr., decidiu também seguir o caminho da arte, na música, no teatro, na TV e no cinema. Foi vocalista das bandas No Name e Hori, compôs diversas canções, inclusive para outros artistas, e trabalhou em carreira solo. Na televisão, seu primeiro trabalho foi como protagonista em ‘Malhação ID’, no ano de 2009. Desde então, atuou em ‘Aquele Beijo’, ‘Geração Brasil’ e agora está de volta ao ar como Ruy na reprise de ‘A Força do Querer’, na TV Globo. Desde que participou do “Super Chef Celebridades”, no ‘Mais Você’, tomou afeição pela cozinha: “Cozinho para minha mãe e para minha família. Todo santo dia o que eu faço quando eu acordo é cozinhar alguma coisa”, afirma.