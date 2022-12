Conheça Orlando Silva, o único Papai Noel negro de Salvador e RMS

Há 10 anos, Orlando Silva do Nascimento, 71, trabalhava transportando detentos da penitenciária Lemos de Britto, na capital baiana. A antiga ocupação do aposentado nada tem a ver com a missão que ele cumpre neste final de ano: durante seis horas por dia ele veste a tradicional roupa vermelha e ouve pedidos de muitas crianças.

Esta é a primeira vez que seu Orlando incorpora a figura de Papai Noel - o único negro entre os grandes shoppings de Salvador e Região Metropolitana. Muito mais do que fazer a alegria dos pequenos, ele é símbolo de representatividade em um universo que ainda carece de pessoas negras.

Desde abril deste ano, Orlando Silva tem deixado a barba branca tomar conta de boa parte do seu rosto por incentivo do filho. Anderson Kasulo é promotor de eventos e já tinha ouvido o burburinho de que um shopping de Lauro de Freitas iria precisar um Papai Noel negro neste final de ano.

Sabendo da simpatia do pai, resolveu que seria uma ótima oportunidade para seu Orlando. Mesmo com o nervosismo por ser iniciante, a figura de Papai Noel tem rendido elogios.

“No início ele ficou preocupado se iria se adaptar e tinha dúvidas se iria dar certo e hoje em dia ele é esse papainoelzão”, brinca o filho.

O mais novo bom velhinho da capital baiana confessa que teve medo de não ser aceito inicialmente, afinal, o preconceito não é pouco. Mesmo assim, com o incentivo da família, Orlando resolveu sentar na poltrona de destaque no shopping e cumprir o papel.

“Meu filho que organizou todo processo, de início não tinha certeza se iria dar certo. Estava com receio de ser aceito ou não, mas hoje vejo o quanto estou sendo abraçado, acolhido”, conta.

O motorista aposentado não esconde a alegria de ultrapassar as barreiras impostas pelo preconceito racial e ser exemplo para meninas e meninos negros que sentam em seu colo para fazer pedidos de Natal.

“Eu estou irradiante de felicidade, estar representando um Papai Noel negro faz toda diferença na sociedade que vivemos. Vejo a felicidade nos olhos das crianças, isso me surpreende”, diz.

A simpatia e representativa que Orlando representa tem sido destaque no bairro onde o snehor vive, em Salvador (Foto: Divulgação)

As crianças não são as únicas a se renderem à ternura do velhinho. Amigos da família e vizinhos da Av. San Martin, em Salvador, vão até Lauro de Freitas para ver o Papai Noel em ação. A repercussão tem sido tanta que Anderson até criou um perfil no Instagram (@orlando.silva51) para divulgar o trabalho do pai nas redes sociais. Em duas semanas, seu Orlando ganhou mais de 160 seguidores.

Por nunca ter tido a oportunidade de ver um Papai Noel negro quando criança, Anderson acredita que a iniciativa muda a vida dos pequenos, que se sentem representados.

“No meu tempo isso não existia, então estar proporcionando que a população negra possa ver um Papai Noel como ele é muito lindo e motivo de orgulho para toda a nossa família”, diz o filho de Orlando.

Este é o segundo ano em que o Parque Shopping Bahia, localizado em Lauro de Freitas, comemora o Natal e a escolha de um Papai Noel negro também acontece pela segunda vez. A iniciativa tem dado certo, já que papais e mamães trazem crianças de todos os cantos de Salvador para que elas possam encontrar o bom velhinho, como conta o gerente de marketing do shopping, Paulo Magalhães.

“Acreditamos na representatividade e temos observado o sucesso que o Papai Noel tem feito trazendo público de regiões muito distantes do shopping. Isso deixa a gente muito feliz, os pais ficam muito emocionados ao verem seus filhos representados na figura mais característica do Natal”, afirma.

A influenciadora baiana Lorena Rufino (@rufislore) sabem bem da importância da representatividade. Por isso, antes de levar o sobrinho Ruan, de 6 anos, para passear no shopping, fez questão de procurar em qual deles havia um Papai Noel negro e planejou a visita.

"Todo Natal meus sobrinhos têm a tradição de ir ver o Papai Noel e eu lembrei da minha infância, que nunca me senti representada. Por isso eu sabia que seria importante para eles e me planejei para visitar o Papai Noel, mas reação de Ruan me surpreendeu", conta

Quando se deparou com o Papai Noel negro, Ruan comemorou e correu até seu Orlando dizendo "Papai Noel da minha cor, que legal". Lorena Rufino filmou a reação do sobrinho e o vídeo viralizou nas redes sociais, emocionando familiares de crianças que sabem da importância de verem seus filhos representados.

Serviço:

O que: Visita ao Papai Noel

Quando: Todos os dias de dezembro, das 15h até às 21h30

Onde: Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas

*Com orientação de Monique Lôbo.