Conheça os 6 melhores destinos na Europa para passar o final do ano

As festas de fim de ano são muito importantes para a maioria dos brasileiros, que não abrem mão de tornar o Natal e o Réveillon momentos inesquecíveis. Para quem quer celebrar estas datas de maneira especial, uma dica é trocar o calor do Verão no Hemisfério Sul por um clima mais frio, com direito a neve, chocolate quente, guloseimas e cenários de cinema em pleno Inverno europeu.

Antes de decidir o lugar, é fundamental escolher como viajar. Para os melhores destinos para passar o final do ano, a companhia aérea que te leva é a TAP. São seis voos semanais saindo de Salvador direto para Lisboa e de lá para mais de 50 destinos europeus, com direito a novas aeronaves com internet grátis e troca de mensagens gratuitas durante a viagem (Whatsapp, Messenger, etc). A classe econômica tem poltronas ergonômicas e espaçosas e a classe executiva tem poltronas que reclinam 180 graus e viram camas. Outra vantagem é o parcelamento da passagem em até 12 vezes sem juros.

A classe executiva da TAP tem poltronas que reclinam 180 graus e viram camas (Foto: divulgação)

A companhia aérea tem seis voos semanais saindo de Salvador direto para Lisboa e de lá para mais de 50 destinos europeus (Foto: divulgação)

Confira a seguir uma lista com seis destinos imperdíveis para passar o final do ano na Europa.

LISBOA

Um dos países mais hypados da Europa nos últimos anos, Portugal virou destino dos sonhos de parte dos brasileiros, inclusive para as festas de fim de ano. Além da famosa gastronomia e tradições, quem viaja ao país consegue ter o tão desejado Natal na neve, basta ir para localidades como Bragança, Viseu e Serra da Estrela, onde costuma nevar.

Como a maioria dos portugueses é formada por cristãos, o Natal é uma das datas mais importantes e celebradas no país, que se mobiliza para esta festividade em família. Em todo o mês de dezembro, grandes e pequenos centros recebem iluminações natalinas, mercados temáticos e programações culturais para todas as idades. Em Lisboa acontecem exposições, apresentações de corais e outras atividades gratuitas organizadas pela Câmara Municipal.

Réveillon na tradicional Praça do Comércio, em Lisboa

Já o Réveillon é animadíssimo na tradicional Praça do Comércio, quando, à meia-noite do dia 31 de dezembro, acontece um show de fogos de artifício que refletem no Rio Tejo, além de apresentações musicais. Dá para apreciar o espetáculo de luzes em outros pontos da cidade, como a Torre de Belém. A festa também é garantida no Parque das Nações e na região de Belém. Quem prefere um ambiente fechado, pode participar das ceias oferecidas pelos grandes restaurantes e hotéis da capital do país.

ILHA DA MADEIRA

Um dos destinos mais agradáveis e diferentes para viver as festas de fim de ano fica em meio ao Atlântico. Todos os anos, a Ilha da Madeira se prepara para receber turistas com decoração, luzes e uma agenda cheia de comemorações. Unindo as tradições da ilha portuguesa aos costumes religiosos, o resultado são várias semanas de festas inesquecíveis, ideais para receber 2020.

O fim de ano na Ilha da Madeira começa com as Missas do Parto que, entre os dias 16 e 24 de dezembro, reúnem fiéis para festejar o nascimento de Jesus Cristo. Além do lado religioso, a comemoração chama a atenção pela diversão. Ao final da missa, os participantes são convidados a compartilhar de comes e bebes típicos da região.

O show de fogos de artifício da Ilha da Madeira já foi reconhecido pelo Livro de Recordes do Guinness como o maior do mundo

No dia 23 de dezembro, a Ilha da Madeira realiza a Noite do Mercado, quando turistas e moradores encontram flores, frutas, doces, comidas e bebidas típicas e todos os produtos ideais para uma ceia natalina. Ao cair da noite, a dica é terminar o dia de compras com um espetáculo de música tradicional, protagonizado pelos moradores da ilha. Os mais animados podem continuar a festa nas ruas próximas, onde as comemorações se prolongam até a madrugada.

Para os esportistas, a ilha também conta com uma das mais antigas provas de atletismo de toda a Europa. Realizada no dia 28 de dezembro, a Volta à Cidade do Funchal atrai atletas amadores e profissionais do cenário nacional e internacional e traz um pouco de adrenalina às celebrações. Em meio a todos esses eventos, os turistas também podem apreciar as tradicionais bandas filarmônicas que atuam nas principais ruas da capital madeirense com sua sinfonia alegre.

Na noite de 31 de dezembro, a Ilha da Madeira realiza seu famoso show de fogos de artifício, que já foi reconhecido pelo Livro de Recordes do Guinness como o maior do mundo.

LONDRES

O Natal é considerado um dos feriados mais importantes do Reino Unido. Momento de confraternização em família. Diferentemente do Brasil, a festa é comemorada durante o almoço do dia 25 de dezembro e não na ceia do dia 24, quando por lá o programa geralmente é sair na companhia dos amigos para curtir a noite ou participar de missas ou celebrações religiosas. O dia 26 também é feriado no Reino Unido. Chamado de Boxing Day, uma espécie de Black Friday britânico, marca o início das liquidações de Inverno.

Quem chega em Londres em dezembro pode visitar os mercados natalinos decorados, como o do Covent Garden, o Winter Wonderland, no Hyde Park, e o Wintertime Market, do Southbank Centre, e o Borough Market, o mais famoso da cidade. A maioria vende artesanatos, alguns oferecem distrações como rinque de patinação, parque de diversões, circo e teatro. Todos têm comidas e bebidas típicas da época, como “mulled wine”, vinho quente com especiarias, ou chocolate quente com marshmallow.

Atrativo à parte, a decoração de lojas de departamentos londrinas clássicas, como Liberty, Selfridges e Fortnum & Mason, é imperdível. Cada uma capricha mais que a outra em suas vitrines, com direito até a show de luzes.

O Big Ben anuncia a chegada do ano novo em Londres

Se o Natal já é encantador, o Réveillon em Londres é considerado inesquecível por quem elege a capita britânica para passar as festas de final de ano. Mesmo com o frio intenso é possível se divertir na rua. Mais precisamente às margens do Rio Tâmisa, onde uma grande multidão se reúne para assistir ao espetáculo de fogos de artifício que acontece na London Eye, a icônica roda gigante. Ao lado da festa, o Big Ben anuncia a chegada do ano novo. Para ver tanta beleza de perto é preciso comprar um ingresso já que desde 2014 a prefeitura de Londres começou a cobrar pela entrada.

VIENA

Se os mercados de Natal de Londres já despertam desejo, imagine os de Viena, na Áustria, considerados os mais tradicionais do mundo. O primeiro foi o Krippenmarkt, que começou em 1298 e deu origem a outros 20 eventos natalinos, o maior deles na praça Rathausplatz, onde, junto à prefeitura, as cerca de 150 casinhas de madeira vendem de tudo: de artesanatos delicados a iguarias culinárias, como pretzels, batatas assadas e castanhas portuguesas grelhadas. Para beber, a primeira opção é o vinho quente, mas quem já conhece não dispensa o feuerzangenbowle, ponche de vinho com rum flambado na hora de servir. Entre as atrações, o visitante pode optar pela pista de patinação no gelo e um carrossel.

O maior mercado de Natal de Viena fica na praça Rathausplatz, junto à prefeitura, onde as barracas vendem de tudo

O mercado Natal mais antigo de Viena é o Freyung, situado no centro da cidade. Realizado desde 1772, é um convite a explorar o centro da cidade para apreciar sua beleza. Aproveite e vá a pé ao mercado de Am Hof para comer bem e tomar uma cerveja. Na lista para visitar estão ainda o mercado da Catedral Karlskirche – vá à noite para vê-lo iluminado -, o de Spittelberg, com mais de 100 barracas e seus itens artesanais exclusivos, os do Schloss Belvedere e do Schloss Schonbrunn e o de Maria Theresian Platz, que no dia 27 de dezembro se transforma em Mercado de Ano Novo.

Outro mercado bastante conhecido é o de Salzburgo, próximo à fronteira alemã e distante 2h15 de Viena. Terra natal de Mozart, é formado por 100 tendas recheadas de enfeites para a árvore de Natal, globos de neve e muito artesanato, além de comidas e bebidas típicas. Para os pequenos, apresentações de corais e orquestras de metais, além de patinação no gelo.

PARIS

Imagine ver a Cidade Luz enfeitada para o Natal. Mesmo com o frio que faz nessa época do ano é impossível deixar de circular para ver Paris iluminada à noite. Monte uma mala específica para o período e aprecie tudo que a capital francesa oferece em dezembro. Além da tradicional (e gigantesca) árvore de Natal da Galeries Lafayette, aproveite para ver as luzes na Avenue des Champs-Elysées, no Boulevard Haussmann, na Place Vendôme, além das vitrines de Natal da BHV Marais e da Printemps Haussmann. Outra dica é se divertir nas pistas de patinação espalhadas pela cidade.

Réveillon na Champs Elysées, em Paris

Os mercados de Natal também tomam conta de Paris. O de La Magie de Noël aux Tuileries reúne mais de 120 casinhas, além de roda gigante, pista de gelo e carrossel. Tem ainda o do Hôtel de Ville, o da Sacré-Coeur, o da St. Germain des Prés, o de Paris Beaubourg, o da Alsácia na Gare de l’Est, além de Canopée des Halles e o La Défense – o maior de todos, com 10 mil metros quadrados e cerca de 350 expositores.

Para quem viaja com crianças, ir à Disneyland Paris é programa obrigatório. Entre novembro e o início de janeiro, o parque ganha ares natalinos, com decoração especial, árvore gigante e desfile.

O Natal parisiense ainda reserva momentos de fé e beleza, que ficam por conta dos tradicionais concertos e missas exclusivas realizadas em La Madeleine. A canções natalinas são tocadas no grande órgão da igreja.

Depois de viver momentos acolhedores no Natal, chegou a hora de curtir o Réveillon em Paris. Cidade festeira, convida seus moradores e visitantes para passear por vários lugares e vê-la cheia de gente celebrando a chegada do ano novo. Os pontos de encontros não poderiam ser outros senão a Torre Eiffel, a Avenida Champs-Elysées, o Trocadéro e o Sacré Coeur. Outra opção é curtir uma balada em uma das diversas casas noturnas. Só não deixe de dizer “bonne année” após a meia-noite para quem estiver ao seu lado.

VENEZA

A cidade italiana de Veneza é outro destino imbatível para passar as festas por oferecer uma programação variada no período de Natal e Ano Novo. Na lista entram o tradicional concerto no Teatro La Fenice e as comemorações disputadas nos palácios históricos e na Piazza San Marco, onde a festa da virada, chamada de White Venice Capodanno a Venezia, acontece. E por falar na tradicional praça, é nela que as celebrações de fim de ano começam em Veneza. Logo no início de dezembro acontece a inauguração da grande árvore de Natal e do sistema de iluminação.

Piazza San Marco, onde a festa da virada acontece em Veneza, na Itália

Outros atrativos de Veneza nessa época são a pista de patinação e a Vila Natalina do Campo San Polo, o bairro de Dorsoduro, conhecido reduto de artistas com seus museus e galerias de arte, a Corrida e Regata do Papai Noel, que acontece nos canais, e os concertos, que têm algumas igrejas como palco. Os mais famosos ocorrem tradicionalmente no deslumbrante Teatro La Fenice.





O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.