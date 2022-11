Conheça os atrativos dos queijos feitos na Bahia

Confessemos: não dá para querer competir com a vizinha Minas Gerais quando falamos de queijo. Mas, muita gente pode não saber ou se lembrar de primeira, a Bahia também produz queijos de qualidade. E se eles, os mineiros, têm o queijo Minas (frescal, canastra, entre outros), nós também temos os nossos, com características próprias.

Você consegue saborear o terroir da Bahia, no interior e na capital, maturado à beira do rio Jaguaripe ou pelos ares marítimos de Camaçari.

Terroir é a palavra francesa para se referir a características específicas da geografia, geologia e clima de um lugar. Os queijos possuem sabores específicos a depender de onde são produzidos e maturados. Conjunto de fatores que influenciam também na produção de vinhos e cafés, o terroir dá aos queijos baianos, segundo os produtores de laticínios que participaram da feira e-Agro, de 3 a 5 de novembro no Centro de Convenções, um toque nordestino, “um amor a mais”, influenciados pela água do rio ou o clima local.

É uma forma de valorizar e de se referir com carinho ao solo e às águas do mar e do rio que acompanham gerações das famílias, como é o caso dos produtores baianos Kátia Santa Rosa, do capril e laticínio Kadosh, em Camaçari, e Leonardo Mello, da Fazenda Terra Boa e da marca Dom Queijo, de Dom Macedo Costa.

Kátia Santa Rosa, da Kadosh, é primeira produtora de queijos de cabra de Camaçari com Selo de Inspeção da Bahia (foto: Paula Fróes/CORREIO)





Ambos filhos de produtores locais que tocam os negócios dos pais e encontraram soluções para avançar em um mundo de tecnologia e ciência a favor do setor agropecuário, mas também, segundo eles, de muitas restrições, licenças e taxações que às vezes dificultam ou desestimulam o pequeno empresário. Mas eles dizem que não desistem e continuam a estudar, pesquisar e produzir de forma artesanal: a Dom Queijo, cerca de 20 a 30 quilos de queijo por dia, e a Kadosh, cerca de 200 quilos por semana.

Tanto a Kadosh como a Dom Queijo contribuem para o desenvolvimento do turismo gastronômico nos municípios em que produzem laticínios, ajudando a girar a roda da economia local, com a geração de renda familiar e comercialização de produtos no interior e na capital.



Kátia, primeira produtora de queijos de cabra do município com Selo de Inspeção da Bahia, conta que estimula a caprinocultura na região incentivando produtores pequenos a organizarem o capril para vender leite e fazer queijo. “Nós ajudamos no escoamento dessa produção com os laticínios em um município que tem muitos criadores de cabras leiteiras e nem todo mundo sabe disso”, explica a empresária.

Já Leonardo mantém um restaurante familiar e uma área de lazer e turismo na Fazenda Terra Boa, que fica próxima ao município de Santo Antônio de Jesus. Ele foi o primeiro agricultor familiar a receber o Selo de Inspeção Municipal (SIM) no seu município, em 2019. Hoje, a maior parte da produção é consumida na própria fazenda por visitantes e clientes do espaço gourmet.



Prêmios e selos especiais

O Concurso Nordestino de Queijos e Produtos Lácteos do XVI Encontro Nordestino do Setor de Leite e Derivados (ENEL) premiou 47 produtos da Bahia, em julho. “O Rio Grande do Norte é uma referência na produção de queijos artesanais no Nordeste e, ainda assim, a Bahia conseguiu ter maior número de medalhas”, conta a analista técnica da Coordenação de Agronegócios do Sebrae Bahia e secretária executiva da Comissão Baiana da Cadeia Produtiva do Leite, Juliana Antunes Faria. A Bahia se destacou também na 2ª edição do Mundial do Queijo do Brasil, ao conquistar 20 medalhas (dois ouros, seis pratas e 12 bronzes) no Concurso Mundial de Queijos e Produtos Lácteos, em setembro, em São Paulo.

Leonardo Mello , da Dom Queijo, mantém um restaurante familiar e uma área de lazer e turismo na Fazenda Terra Boa, em Dom Macedo Costa (foto: Paula Fróes/CORREIO)

De acordo com Juliana, o Sebrae está organizando uma missão para levar esses produtores de queijos artesanais para o mundial da França, em 2023. “Enquanto isso, com o apoio do Sebrae, Senar e Sistema Faeb, trabalhamos em todos os elos da cadeia produtiva, a gente vai apoiando nas boas práticas de produção, do manejo nutricional dos rebanhos, capacitação, beneficiamento do produto, orientação da gestão das propriedades, da regulamentação das queijarias e laticínios, que têm dificuldade de regularizar o negócio e acessar o sistema de inspeção”, conta a analista do Sebrae.

O conceito de queijo artesanal segundo Juliana, está relacionado às receitas próprias, familiares, além do terroir, que é a origem, a região onde o queijo é produzido e maturado, o modo como você cuida dos animais, o tipo de alimentação do rebanho, tudo isso interfere no sabor e resultado final do queijo artesanal. Ela cita a Chapada Diamantina como uma das regiões que está se desenvolvendo com qualidade na produção de queijos artesanais.

e-Agro 2022

A feira do agronegócio e-Agro 2022, que começou na última quinta-feira (3) indo até o sábado (5), no Centro de Convenções de Salvador, promovida pelo Sebrae em parceria com o Sistema Faeb/Senar, foi palco para a inovação tecnológica na agropecuária e para produtores de queijos artesanais baianos premiados, e outros precursores em certificações, abrindo caminho para ascensão de uma nova geração do mercado de queijos artesanais com potencial para concorrer com os melhores do país e do exterior.

Queijos artesanais baianos como os citados no texto podem ser comprados em lojas de Salvador especializadas como: Fazenda Esperança, Oxe de Minas, A Roça Mercearia, Armazém Mineirim e Cave Queijos.

Quatro queijos baianos que você tem que provar



Queijo Coalho com Charque

Empresário Leonardo Mello

Medalha Ouro (XVI ENEL)

Município Dom Macedo Costa

Atrativos É o match perfeito do coalho com o charque, derrete o queijo e ao mesmo tempo frita a carne. Harmoniza perfeitamente com melaço de cana ou puro já desperta o sabor nordestino.





Queijo Maturado Jaguaripe

Empresário Leonardo Mello

Medalha Super Ouro (XVI ENEL)

Município Dom Macedo Costa

Atrativos É feito a partir de leite cru, inspirado em uma técnica tradicional da Serra da Canastra, em Minas, mas com DNA baiano, em homenagem ao Rio Jaguaripe que passa na Fazenda Terra Boa.





Queijo Reino de Cabra

Empresária Kátia Santa Rosa

Medalha Não tem, mas é o primeiro queijo reino de cabra com Selo de inspeção da Bahia

Município Camaçari

Atrativos Queijo 100% de leite de cabra, com aroma suave de urucum natural, maturação de 60 dias, macio e saboroso





Boursin

Empresária Kátia Santa Rosa

Medalha Não tem. É um queijo de grande procura pelos consumidores da Kadosh

Município Camaçari

Atrativos Queijo de massa mole, fresco e delicado. Massa homogênea, com sabor marcante, 100% leite de cabra





Endereços

Kadosh

Rua Lagoa Branca, SN, Cajazeiras de Abrantes, Abrantes, Camaçari/BA - 42820-644. Contato: 71 99203-0881

Dom Queijo

Fazenda Terra Boa, zona rural de Dom Macedo Costa/BA, 44560-000. Contato: (71) 99976- 4588