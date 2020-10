Conheça os benefícios e saiba quanto custa ter um rastreador veicular

Há alguns anos, Rodrigo Machado teve o carro roubado. “Perdi cerca de R$ 10 mil em equipamento de som”, relata. Desde então, todo veículo que compra recebe um rastreador. “Se eu tivesse na época, veria a localização e correria atrás, por isso não abro mão deste serviço de jeito nenhum”, conta o empresário, que após 12 anos atuando como consultor técnico de concessionárias de automóveis, virou dono do próprio negócio com o dinheiro da rescisão. “Resolvi empreender, abri o Mercadinho Machado aqui em Sussuarana Nova e tenho planos de comprar mais um carro para as compras e entregas. E claro que vai ter rastreador, item que não considero de luxo, mas de necessidade básica mesmo. É indispensável”, reforça.

Daniel Oliveira é outro defensor do serviço de rastreamento veicular. Há um mês, quando um dos quatro carros que ele e seus sócios alugam para motoristas de aplicativo foi assaltado, bastou acionar a RT Rastreadores pelo aplicativo instalado no celular e, em dois dias, o veículo foi recuperado. “Salvador é uma cidade imensa e o automóvel estava estacionado na rua de um condomínio. Seria muito difícil ser encontrado. Foi graças ao rastreador que nós o recuperamos logo”, explica o empresário, que também colocou o equipamento em seu carro particular.

Histórias como as de Daniel e Rodrigo são bons exemplos de quem busca segurança extra para o carro, seja para uso pessoal ou como negócio. Roberta Gonzaga, que comanda a RT Rastreadores ao lado do sócio, Tiago Fonseca, explica como o serviço funciona: “Quando o bloqueio do veículo é acionado, ele para imediatamente. Em caso de roubo, acionamos a polícia”, conta.

“Até para quem tem o seguro tradicional é interessante instalar o rastreador porque itens como som ou rodas de liga leve não são reembolsados pela seguradora. Como a retomada do veículo, após sermos acionados, é rápida, fica muito difícil não encontrar os opcionais. Já recuperamos um carro em 45 minutos”, explica a empresária.

Tiago Fonseca e Roberta Gonzaga comandam a RT Rastreadores

Benefícios

No ramo há seis anos, Roberta e Tiago destacam outros benefícios para quem decide ampliar a proteção do veículo. “O rastreamento veicular traz muito mais segurança, conforto e comodidade tanto para quem quer cuidar da família quando para quem tem um negócio”, afirma Tiago. “Somos uma empresa de tecnologia que oferece ao cliente a possibilidade de poder rastrear seu veículo através do nosso site ou no aplicativo direto da tela do celular, acessando a localização em tempo real”, esclarece. Além de localizar, a RT Rastreadores bloqueia o veículo e auxilia no resgate. Sua central funciona 24 horas por dia para atender a todas as demandas. Os rastreadores via satélite, também conhecidos como rastreadores GPS, utilizam sinais associados à tecnologia de comunicação das antenas de celular (GSM).

Detalhes da instalação do equipamento

Além de auxiliar na recuperação de carros, motos, bicicletas elétricas, caminhões e até carretas em caso de roubo, a RT Rastreadores também atende a muitas empresas que possuem frota. “Com o rastreador é possível gerenciar vários veículos com a mesma facilidade”, explica Roberta. “Dá para saber se estão dentro da rota, a velocidade, se estão ligados ou desligados e enviar comandos de cerca eletrônica. Se sair da rota é possível enviar uma ordem de bloqueio, o combustível é cortado e o carro para”, acrescenta.

Proteção

Após receber o telefonema da esposa de um dos motoristas que usam seus carros, Daniel Oliveira localizou rapidamente o veículo e a tranquilizou. Sem notícias do marido, que havia saído para trabalhar há muitas horas e estava com o celular sem carga, ela pediu ajuda ao empresário. “Olhei pelo aplicativo e vi que o carro já se aproximava de casa e avisei a ela”, relata. “Familiares contratam o serviço para ter mais segurança. Muitas vezes são pais ou mesmo casais que usam o rastreamento como mais uma forma de proteção”, diz Roberta.

Valores

Um serviço tão completo pode até parecer oneroso, mas os valores para a contratação do rastreamento cabem no orçamento de quem precisa se locomover. “Nosso preço é o menor do mercado”, garante Tiago. A empresa oferece três opções de pagamento: comprando o equipamento por R$ 214,90 mais o rastreio em um pacote anual de R$ 298,80 (com parcelamento no cartão em 12 vezes) ou na opção de pagar a mensalidade do serviço por R$ 34,90. Quem preferir, pode alugar o rastreador mais o serviço por R$ 57,50 por mês. A empresa atende em todo o país e oferece entrega e instalação grátis em Salvador e região metropolitana.

Muita gente, quando não tem como manter o seguro do carro por algum motivo, opta por usar o serviço de rastreamento domiciliar. “Tenho amigos que não têm mais seguro e decidiram colocar o rastreador”, conta Daniel. “Na pandemia, muita gente precisou reduzir custos. Para não ficar sem nenhuma proteção, optou pelo rastreador, mas é importante ressaltar que um não anula o outro. Ter os dois é o ideal”, ressalta Roberta.

Ampliação

Depois de seis anos atuando na área, Roberta e Tiago se prepararam para a ampliação da RT Rastreadores, que até então tinha o foco nas pessoas jurídicas. “Nos estruturamos para atender também a pessoas físicas. Ampliamos a estrutura como um todo, investimos na contratação e treinamento de pessoal e na aquisição de softwares de gerenciamento”, revela Tiago sobre a empresa, que tem sede na Rua Alceu Amoroso Lima, 668 – Edf. América Towers, sala 1304, Caminho das Árvores, e atende pelo 71 3431-1422 ou pelo WhatsApp 71 98112-8111 (Roberta) e 71 98831-7479 (Tiago). Confira mais informações no site: www.rtrastreadores.com.



