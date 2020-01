O que era restrito a modelos de luxo também já pode ser encontrado em carros que custam até R$ 80 mil, essa é a aposta do Onix Plus. O novo Chevrolet é equipado com sensor de ponto cego, carregador de celular por indução e até mesmo um assistente que gira o volante para o motorista na hora de estacionar.

Assista o vídeo produzido pelo AutoRolé, onde Antônio Meira Jr., editor de veículos do CORREIO apresenta as mudanças do sedã que agora tem motor turbinado.