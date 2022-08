Conheça os sintomas da gripe do tomate, doença que surgiu na índia

Como se não bastasse a Covid-19 e a varíola dos macacos (monkeypox), agora uma nova doença acendeu um alerta entre os indianos: a gripe do tomate. A infecção viral, até o momento, já atingiu cinco crianças menores de 5 anos e é bastante contagiosa.

O vírus da gripe tem sintomas semelhantes aos da Covid-19, como febre, fadiga, dores no corpo, mas a febre do tomate pode aparecer erupções cutâneas, dores intensas nas articulações, além de febre alta.

Bolhas vermelhas e dolorosas por todo o corpo foram observadas em mais de 82 crianças entre 6 de maio e 26 de julho. A doença, no entanto, tem sido confundida com o monkeypox, devido às erupções pelo corpo. Os menores têm sido as maiores vítimas, já que infecções virais são comuns na idade.

De acordo com informações da coluna Viva Bem, do site UOL, o tratamento é basicamente descanso, isolamento, líquido em excesso, bolsa de água quente nas erupções para evitar coceiras e isolamento de 5 a 7 dias a partir do primeiro sintoma.

A doença, entretanto, ainda não saiu da índia, sendo apenas um surto local.