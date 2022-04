Conheça Rafa Talamask, novo affair de Nadine, mãe de Neymar

Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, vive um romance com um influenciador que conheceu em um camarote durante os Desfiles das Escolas de Samba, na Marquês de Sapucaí.

Ela estava presente na folia para acompanhar a filha, Rafaella, que foi uma das musas do Salgueiro. E ficou bem próxima ao influenciador Rafa Talamask. Quem viu os dois, percebeu que o clima era de romance. As informações são do Jornal Extra.

Eles ficaram de mãos dadas durante boa parte do desfile, e saíram juntos do local. Rafa é um velho conhecido de David Brazil. Ele vem incluindo o influenciador no mundo dos famosos. Para quem não sabe, ele o prometer é um dos grandes amigos de Neymar.

Rafa Talamask (Foto: Reprodução)

Quem é Rafa Talamask, novo affair da mãe de Neymar?

Além de influenciador, Rafa é formado em administração e estudante de educação física, segundo a biografia do Instagram.

Ele tem 36 anos é natural de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Rafa também é modelo de uma famosa marca de roupa fitness, e gosta de exibir a forma nas fotos publicadas nas redes sociais.

Rafa Talamask (Foto: Reprodução)

Com quase 200 mil seguidores, Ele fez questão de seguir Nadine, assim como ela também segue o influenciador. A sua última publicação no Instagram foi uma foto durante o Desfile das Escolas. As informações são do Jornal do Commercio.