Conheça um pouco mais da Yoga, modalidade para cuidar do corpo e da mente

No último vídeo dessa temporada, Mayara Padrão mostra um pouco sobre a prática da Yoga com a professora e o fisioterapeuta. A modalidade estará disponível no Cristo da Barra neste sábado (29), durante a última edição presencial do Sou Verão. Confira!

Amanhã na Barra (Farol e Cristo), 8h às 12h. Lembrando que as inscrições para participar podem ser feitas no local, via QRCode, e os participantes devem apresentar o comprovante do cartão de vacinação COVID-19 por aplicativo ou em papel com ao menos duas doses, além de documento de identificação. Menores de idade (fora do calendário de vacinação COVID-19) precisam estar acompanhados dos responsáveis, comprovadamente vacinados. Em todos os casos, o uso da máscara é obrigatório.

O Sou Verão é um projeto do Correio com o patrocínio da Drogaria São Paulo, CF Refrigeração, Jotagê Engenharia, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio da AJL Locadora, Boa Saúde e Vitalmed.

#EstúdioCorreio @cfrefrigeracao_ #cfrefrigeracao @prefsalvador #SalvadorMeuPaís @drogariasaopaulo #VeraoDrogariaSaoPaulo #DrogariaSaoPaulo @boasaudesalvador #boasaúde @vitalmed24h #vitalmed24h