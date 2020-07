Conhece Salvador direitinho? Então tente achar 28 bairros da cidade neste desafio

Arte: Abner Dangelo/Instagram

Pessoas que moram em Salvador ou mantém uma relação mais próxima – ao menos nas redes sociais – com quem vive na cidade provavelmente se deparou, nos últimos dias, com um desenho curioso, que nada parece ter a ver com a capital baiana, mas esconde nele os nomes de 28 bairros.

Decifrar quais eram esses locais foi o desafio proposto pelo professor e ilustrador cearense Abner Dangelo, que construiu um mosaico com várias referências visuais. “Ouvi falar que há 28 bairros escondidos, vamos ver quantos vcs encontram...”, convocou ele em uma postagem no Instagram, feita no final de semana, e que migrou para outras redes sociais.

Ao CORREIO, Dangelo explicou que, apesar da presumível intimidade com a Soterópolis, nunca pisou os pés aqui. “Sou de Fortaleza. Na verdade, já vinha fazendo esse trabalho com as capitais. Salvador estava na fila, mas como muita gente estava pedindo, ela deu uma andada na frente dos outros”, explicou o ilustrador, que antigamente fazia esse tipo de trabalho por hobby e só muito recentemente passou a faturar com isso.

Ele comemorou a repercussão da imagem por aqui. “Foi boa, não esperava. Melhor que outras capitais, principalmente porque, ao contrário de outras cidades, que eu marquei instas que tinham um pouco a ver com a proposta, no de Salvador eu acabei não marcando, porque não encontrei coisa parecida”, comentou o professor cearense, que já também botou a cidade mais pra frente, na lista de prioridades para as próximas cidades pós-pandemia.

E aí, já conseguiu desvendar todos os códigos? Se sim, ou se desistiu de completar a lista, arrasta mais pra baixo e confere o gabarito oficial.

