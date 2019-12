Conmebol divulga datas de Bahia x Nacional-PAR pela Sul-Americana

O Bahia já sabe as datas em que enfrentará o Nacional do Paraguai pela Copa Sul-Americana, em 2020. A divulgação foi feita pela Conmebol, que revelou a tabela com todos os 22 confrontos da primeira fase.

A estreia tricolor será no dia 12 de fevereiro, às 21h30, na Fonte Nova. O jogo de volta está marcado para o dia 26 do mesmo mês, Quarta-feira de Cinzas, às 19h15, em Assunção e com local a definir.

Isso porque o time paraguaio manda suas partidas no estádio Arsenio Erico, com capacidade para apenas 5 mil pessoas, abaixo do mínimo estipulado no regulamento da competição, de 7.500 nas duas primeiras fases. O Nacional costuma disputar jogos maiores no Defensores del Chaco.

O confronto no Paraguai implicará em mudança para o Bahia na Copa do Nordeste, pois o tricolor tem jogo agendado para o mesmo dia contra o CSA, pela 5ª rodada, em Maceió. Essa partida pelo regional será remarcada.

A Copa Sul-Americana terá início em 4 de fevereiro, com quatro partidas, incluindo a estreia do Fluminense contra o Unión La Calera, do Chile, no Maracanã. Os outros times do Brasil na disputa são Fortaleza, Goiás, Corinthians e Vasco.

Toda a primeira fase será realizada em fevereiro - clique aqui para ver a tabela completa. A segunda fase começa em maio, e os confrontos serão definidos através de sorteio.