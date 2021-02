Conmebol é autuada após aglomerações na final da Libertadores

Organizadora da Copa Libertadores da América, a Conmebol foi autuada pela Vigilância Sanitária da Prefeitura do Rio de Janeiro por conta dos diversos descumprimentos dos protocolos contra a covid-19 na final do torneio, que aconteceu no sábado (30), no estádio Maracanã. Ainda não foi estipulado o valor da multa.

Entre as quebras de regras, foram listadas a falta de distanciamento social, além do não-uso de máscara em diferentes locais do estádio. A aglomeração foi constatada não apenas nas arquibancadas do estádio, que recebeu um público de três mil pessoas, mas também em áreas do camarote que servia à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no estádio.

O Palmeiras foi o grande campeão da Copa Libertadores, derrotando o Santos por um a zero após um jogo apático. O gol foi marcado nos acréscimos de segundo tempo, quando Breno Lopes, recém-chegado ao clube alviverde, subiu livre para testar rumo ao gol um preciso cruzamento de Rony, levando o time paulista ao bicampeonato da competição sulamericana.