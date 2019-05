Conmebol volta atrás e libera clubes rebaixados na Libertadores

Um dia depois de anunciar que clubes rebaixados em torneios nacionais estariam proibidos de disputar a Copa Libertadores e Sul-Americana em2020, a Conmebol voltou atrás e recuou da decisão.

De acordo com comunicado publicado em seu site, a Conmebol afirma que tomou a decisão de voltar atrás após receber manifestações dos países membros informando que não adequaram as suas competições ao novo regulamento.

A decisão de proibir os clubes rebaixados de disputar torneios internacionais pegou as confederações de surpresa e gerou bastante polêmica. Na Argentina, o Tigre, rebaixado este ano na Superliga Argentina, venceu o Atlético Tucuman por 5x0 no jogo de ida da semifinal da Copa da Superliga e ficou perto da final. O campeão do torneio ganha vaga na Libertadores. Por isso, a AFA (Associação Argentina de Futebol) enviou carta à Conmebol reclamando da primeira decisão.

Caso a regra fosse mantida, Sampaio Corrêa e Paysandu poderiam ser afetados no Brasil já que estão disputando as oitavas de final da Copa do Brasil, torneio que dá ao campeão vaga na Libertadores, mas não atuam na primeira divisão do futebol brasileiro.

A decisão da Conmebol é válida para a edição de 2020 dos torneios da entidade, mas uma reunião com os representantes dos dez países filiados vai ser convocada para definir os critérios para a temporada 2021.