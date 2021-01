Conquista:vice-prefeita foi diplomada junto com os 21 vereadores eleitos

O prefeito reeleito de Vitória da Conquista, Herzem Gusmão (MDB) se recupera de complicações da Covid-19 e permanece internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Nessa sexta-feira,01, ele esteve ausente da solenidade de posse realizada no município baiano. Segundo informações da assessoria, o quadro de saúde do prefeito é estável, no entanto, ainda precisa usar um cateter que ajuda o tratamento, além disso, Gusmão tem feito sessões de fisioterapia para melhorar o nível de saturação do oxigênio.

Numa cerimônia transmitida pelas redes sociais, a vice-prefeita Ana Sheila Lemos Andrade (DEM) foi diplomada junto com os 21 vereadores eleitos. Nessa nova gestão, Luís Carlos Dudé assumirá a presidência da Câmara Municipal e terá como 1º vice presidente Hermínio Oliveira Neto, como 2º vice presidente Orlando Oliveira Filho e como 1º secretário Nelson Vieira Santos para o biênio 2021/22.

A vice-prefeita deve atuar no cargo de prefeita por 10 dias, mas o período pode ser prorrogado. A vice é Sheila Lemos, 48 , integra a coligação "O trabalho tem que continuar", formada pelos partidos Republicanos, PTB, MDB, Podemos, PMB, PSDB e DEM.