Conrado, da dupla com Aleksandro, e músico recebem alta após 45 dias

O cantor Conrado, da dupla com Aleksandro, e o músico Júlio César Bigoli, da banda dos sertanejos, recebem alta nesta quarta-feira (22) do Hospital Regional de Registro, em São Paulo. Eles ficaram 45 dias internados na unidade depois de um acidente de ônibus na Rodovia Régis Bittencourt. Aleksandro e mais cinco pessoas da equipe morreram no acidente.

Segundo O Globo, os dois já foram ouvidos pela delegacia que investiga o caso, nesta terça-feira (21).

"Os últimos dois ocupantes do ônibus que estavam internados foram ouvidos ontem", disse o delegado Carlos Eduardo Vieira Ceroni ao jornal. "Hoje estarão recebendo alta e retornando para a cidade deles. Segundo informações, vão de avião para a cidade deles", acrescenta.

O delegado destaca que precisa do laudo da perícia no veículo para finalizar o inquérito. Ele diz que a polícia comprovou a veracidade do vídeo feito por um motorista de carro que foi ultrapassado pelo ônibus da equipe no dia do acidente. O veículo estava em alta velocidade.

Morreram no acidente, além de Aleksandro, os músicos Wisley Aliston Roberto Novais, Marzio Allan Anibal e Roger Aleixo Calgnoto, o roadie Giovani Gabriel Lopes dos Santos e o técnico de luz Gabriel Fukuda.