'Conseguimos um resultado maravilhoso', comemora Rodrigo Chagas

Técnico do Vitória, Rodrigo Chagas está satisfeito. Nesta quarta-feira (20), o comandante comemorou o primeiro triunfo após ser efetivado no cargo. No estádio Brinco de Ouro, em Campinas, o rubro-negro bateu o Guarani por 2x1 e deixou a zona de rebaixamento da Série B. Com 42 pontos, o Leão ocupa a 16ª posição na tabela de classificação.

"A equipe teve um comportamento bom no jogo. Enfrentamos uma equipe muito competitiva e muito bem organizada. Fizemos um grande jogo, fomos competitivos e, graças a Deus, conseguimos um resultado maravilhoso, que nos dá uma tranquilidade maior para as duas últimas partidas", afirmou o treinador, que criticou a postura do time no primeiro tempo e elogiou a apresentada no segundo.

"No primeiro tempo acredito que o nervosismo atrapalhou um pouco a nossa equipe pelo fato de a gente ter a necessidade do resultado, mas o segundo tempo foi muito bom, tivemos o controle do jogo e poderíamos ter feito mais gols. No primeiro tempo acho que a gente foi abaixo em termos de intensidade. O mesmo não posso dizer no segundo. O volume de jogo, o querer. Você via no semblante dos atletas que iriam buscar junto. O coletivo foi o primordial e o individual apareceu naturalmente. O comportamento tanto defensivo como ofensivo foi muito bom e temos que ser melhores nesses dois próximos jogos para terminar a Série B da melhor forma possível", projetou.

Os dois gols do Vitória foram marcados por Léo Ceará. Marcelo descontou para o Guarani. O rubro-negro volta a entrar em campo na próxima terça-feira (26), quando recebe o Botafogo-SP, às 21h30, no Barradão. Depois, a rodada derradeira do campeonato, o Vitória visitará o Brasil de Pelotas, dia 30, às 16h30, no estádio Bento Freitas.

"A gente tem que ter equlíbrio, principalmente emocional, para os próximos dois jogos. Temos que trabalhar o psicológico. Agora é buscar errar o mínimo possível nos próximos jogos", projetou Rodrigo Chagas.