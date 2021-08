Conselho Baiano de Turismo repudia ofensas de secretário contra chef e pede providências

Após a OAB-BA, o Conselho Baiano de Turismo também divulgou nota onde repudia as ofensas do secretário estadual de Saúde Fábio Vilas-Boas contra a chef e empresária Angeluci Figueiredo, do restaurante Preta.



Na nota, o CBTUR diz repudiar "veementemente os atos ofensivos, desrespeitosos e truculentos manifestados pelo Secretário de Saúde do Estado da Bahia, Fábio Vilas Boas" e diz que "tal atitude não pode permanecer impune".



Ainda na nota assinada pela presidente do conselho, Maria Angela Carvalho, o conselho afirma ser contra "qualquer atitude misógina, preconceituosa, machista e elitista vinda de qualquer direção e se põe ao lado da empresária".



Para o CBTUR, Vilas-Boas "extrapolou qualquer limite de respeito, humilhando e ameaçando não somente a Chef Angeluci Figueiredo, mas todas as mulheres trabalhadoras e empreendedoras".



A entidade pede providências ao governador Rui Costa e diz que espera que o fato "tenha o fechamento justo e necessário que merece"



Confira a íntegra da nota

O CBTUR - Conselho Baiano de Turismo - repudia veementemente os atos ofensivos, desrespeitosos e truculentos manifestados pelo Secretário de Saúde do Estado da Bahia, Fábio Vilas Boas, no infeliz episódio ocorrido no último domingo, 01 de agosto de 2021, contra a empresária Angeluci Figueiredo, do Restaurante Preta. Tal atitude não pode permanecer impune!

A chef foi agredida, imperdoavelmente, por parte de um secretário que deveria dar exemplo e respeito. A instituição é contra qualquer atitude misógina, preconceituosa, machista e elitista vinda de qualquer direção e se põe ao lado da empresária.

Acreditamos no respeito mútuo e não toleramos mais sermos desrespeitados por aqueles que colocam posições de poder que ocupam acima do que é o certo e o errado.

O Secretário Fábio Vilas Boas, mais uma vez, tentou impor sua vontade, perante o bom senso, a razoabilidade e a ciência. O ato extrapolou qualquer limite de respeito, humilhando e ameaçando não somente a Chef Angeluci Figueiredo, mas todas as mulheres trabalhadoras e empreendedoras.

O CBTUR não poupará esforços para combater quaisquer atitudes desta natureza e não tolerará, em nenhuma hipótese, tais práticas.

A instituição não aceita nenhum tipo de violência, e pede providências ao governador do Estado da Bahia, Rui Costa.

Esperamos que o acontecido tenha o fechamento justo e necessário que merece! Salvador, 02 de agosto de 2021.

Maria Angela B. de Carvalho

CBTUR – Presidente