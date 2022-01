Conselho de Saúde cobra medidas mais duras do estado na gestão da pandemia

Diante do aumento expressivo de casos ativos de covid-19 e gripe na Bahia, o Conselho Estadual de Saúde (CES-BA), órgão que fiscaliza o SUS no estado, cobrou medidas mais duras do governo estadual para o controle da pandemia e do surto de síndromes gripais. O atual quadro tem levado a uma maior hospitalização de pessoas, como também a busca pelas unidades de saúde no geral e, por isso, o CES-BA elencou recomendações para serem adotadas no próximo decreto, tendo em vista que o atual é válido até a próxima terça-feira (25).

Entre as recomendações estão a ampliação da cobrança do passaporte de vacina para ambientes fechados e compartilhados, como hotéis, consultórios, shopping centers, templos religiosos, escolas e universidades e transporte público, incluindo marítimo. A comprovação através de formulário online deve ser exigida, previamente, em qualquer tipo de reserva de qualquer natureza, seja em hospedagens ou na compra de passagens, por exemplo.

“É preciso fechar o cerco contra os não-vacinados. Não podemos continuar permitindo essa postura negacionista que coloca em risco a saúde de toda a população”, afirma Marcos Sampaio, presidente do CES-BA. “Vendo a situação das pessoas no transporte público, eu, pessoalmente, defendo também que seja aumentada a oferta de veículos nos horários de pico para que sejam reduzidas as aglomerações e o risco de contágio”, diz.

O mesmo documento solicita, ainda, a criação de um Comitê Consultivo de Avaliação de Flexibilizações e Restrições com a participação de representantes de entidades científicas, da sociedade civil organizada, dos órgãos colegiados de controle social e de gestores da saúde locais.