Conselho Deliberativo do Vitória forma comissão para apurar denúncia sobre Paulo Carneiro

O Conselho Deliberativo do Vitória instituiu a Comissão Processante que vai investigar as denúncias apontadas no relatório do parecer do Conselho de Ética contra a gestão de Paulo Carneiro. José Maurício Cabral Mattos Filho, Lucas Correa Brandão, Olavo José Gouveia Oliva, Rômulo Braga Ramos e Vagner Reis Santana são os cinco conselheiros que formam a comissão.

O adiantamento de remunerações feito por Paulo Carneiro durante a pandemia e a ausência de contrato entre o clube e a empresa Magnum, que recebeu R$ 3.586.068,00 do Vitória são as supostas irregularidades da gestão temerária registrada no relatório do Conselho de Ética

A Comissão Processante terá um prazo inicial de 45 dias para apresentar relatório. Esse período poderá ser prorrogado se necessário. O documento que será apresentado pelos integrantes deverá dar parecer se concorda ou modifica o relatório do Conselho de Ética. Depois disso, uma assembléia extraordinária poderá ser convocada pelo Conselho Deliberativo para decidir pela permanência ou destituição de Paulo Carneiro do cargo de presidente.

Paulo Carneiro foi afastado da presidência do Vitória no último dia 2, quando o Conselho Deliberativo aprovou, em reunião extraordinária, o parecer da Comissão de Ética que recomendava o afastamento do dirigente por 60 dias, motivado por indícios de gestão temerária. O vice-presidente Luiz Henrique assumiu a função temporariamente.