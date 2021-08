Conselho Deliberativo do Vitória remarca reunião extraordinária

O Conselho Deliberativo do Vitória reagendou a reunião extraordinária de conselheiros do clube para o dia 2 de setembro. O comunicado oficial, assinado pelo presidente do órgão, Fábio Mota, foi divulgado no site oficial do clube.

O objetivo do evento é apreciar o relatório da Comissão de Ética acerca de denúncias contra a gestão do atual presidente rubro-negro, Paulo Carneiro. Nos bastidores, acredita-se que o parecer poderá culminar no afastamento do dirigente.

A reunião estava agendada inicialmente para esta segunda-feira (23), porém, cinco conselheiros conseguiram na Justiça uma liminar para impedir a realização da assembleia. Eles alegaram que não tiveram "acesso prévio ao parecer da Comissão de Ética".

O Conselho Deliberativo do Vitória optou por não recorrer da decisão. "Não seria salutar iniciar um embate jurídico sobre a procedência ou não do pedido efetuado pelos autores, uma vez que serviria de pretexto para atrasar, ainda mais, a necessária análise da denúncia efetuada contra o Conselho Diretor", diz trecho do comunicado assinado por Fábio Mota.

O documento informa também que será disponibilizado para todos os conselheiros o conteúdo integral do parecer emitido pela Comissão de Ética, além do relatório elaborado pela Comissão Processante.