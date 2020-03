Conselho do Bahia aprova parecer sobre venda do Fazendão

O Conselho Deliberativo do Bahia aprovou parecer sobre o edital para apresentação de interesse de compra do Fazendão, centro de treinamento do clube que deixou de ser utilizado após a inauguração da Cidade Tricolor, em janeiro.

O Bahia informa que já recebeu propostas pelo imóvel, sem revelar quantas, nem os valores envolvidos. “Algumas propostas já chegaram. São compatíveis com o valor de mercado que entendemos ser justo. (...) A gente não pode entrar em detalhes do parecer, por uma questão estratégica e de cuidado com o clube”, afirma o vice-presidente Vitor Ferraz.

Após o parecer favorável do Conselho Deliberativo, caberá aos sócios, em assembleia geral prevista para acontecer em abril, a decisão final sobre o processo de venda do CT. O clube continuará aberto a novas propostas até lá.

De acordo com Ferraz, o dinheiro obtido com o Fazendão será destinado principalmente para a quitação de dívidas, em especial trabalhistas, e investimentos na Cidade Tricolor.