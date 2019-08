Conselho do MP reabre investigação contra Deltan Dallagnol

O Conselho Nacional do Ministério Público Federal (CNMP) decidiu nesta terça-feira (13) reabrir uma investigação contra o procurador Deltan Dallagnol sobre o conteúdo das mensagens trocadas por ele no Telegram. As mensagens estão sendo publicadas em uma série de reportagens publicadas por vários órgãos de imprensa - o primeiro foi o The Intercept Brasil.

O procedimento estava arquivado desde junho por decisão monocrática do corregedor Orlando Rochadel. Dallagnol é alvo ainda de outras duas representação, que não estão relacionadas aos diálogos.

De volta do recesso, o CNMP derrubou a decisão de Rochadel a pedido de dois conselheiros, que fizeram a representação inicial contra Dallagnol. Eles também rejeitaram um pedido do procurador para suspender a apuração da denúncia de um desvio de conduta dele em entrevista que concedeu à CBN em que criticou três ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Rochadel ainda pediu que fosse tirada de pauta outra representação contra Dallagnol, feita pelo ex-presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL). O senador acusa o procurador de agir politicamente em campanha contra sua reeleição à presidência do Senado. Essa retirada de pauta já estava prevista, já que Calheiros incluiu um aditamento ao processo com um pedido para o afastamento de Dallagnol.

Com votação de 10 a 4, o Conselho também decidiu reabrir um processo administrativo contra o procurador Castor de Mattos, que também faz parte da força-tarefa da Lava Jato. Castor publicou artigo em jornais em que afirmava que a Justiça Eleitoral age de maneira complacente com a corrupção, chamando-a de paraíso para políticos.