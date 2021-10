Conselho do Vitória aprova oferta do Athletico por Pedrinho e Pablo Siles

O Conselho Deliberativo do Vitória aprovou a oferta feita pelo Athletico-PR para a aquisição dos jogadores Pedrinho e Pablo Siles. Uma reunião emergencial foi realizada na noite da última quinta-feira (7) para debater a proposta, e a maioria votou a favor do acordo sugerido pelo Furacão.

A informação foi divulgada inicialmente pelo site Arena Rubro-Negra. Dos 77 conselheiros presentes no encontro, 62 votaram “sim” para aceitar a oferta, enquanto dois recusaram e 13 se abstiveram. Agora, o clube irá prosseguir com as negociações.

O valor aprovado é de R$ 10 milhões pelos dois atletas: R$ 7 milhões por Pedrinho e R$ 3 milhões por Pablo Siles. O Vitória ficará com 30% dos direitos econômicos do lateral e 10% do volante uruguaio. No entanto, parte da quantia será abatida, porque o clube tem uma dúvida com o Athletico-PR em relação à negociação do lateral Léo, ainda no ano de 2014.

Antes de negociar Pablo Siles, porém, o Leão precisará exercer o direito de compra junto ao Danubio-URU, clube que detém os direitos do atleta.

Por enquanto, Pablo Siles segue fazendo parte do elenco do Vitória. Já Pedrinho é jogador do Athletico-PR e treina em Curitiba, apesar do Leão não ter recebido ainda nenhum valor pela transferência dele. O lateral esquerdo de 19 anos assinou com o Furacão um contrato de cinco temporadas, válido até agosto de 2026.

A nova proposta visa solucionar uma batalha que já está na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF.