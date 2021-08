Conselho Fiscal do Vitória formaliza pedido de saída de Paulo Carneiro

Um pedido de afastamento do presidente do Vitória, Paulo Carneiro, bem como de todo o Conselho Diretor do clube, foi protocolado no domingo (8). A denúncia foi formalizada pelo presidente do Conselho Fiscal, Jailson Reis.

"Bom dia!!! Torno público hoje, que foi protocolada uma DENÚNCIA para perda do MANDATO do CONSELHO DIRETOR junto ao Conselho Deliberativo do Esporte Clube Vitória!!!", escreveu Jailson Reis em sua conta pessoal no Twitter durante a manhã de domingo.

Bom dia!!!

Torno público hoje, que foi protocolada uma DENÚNCIA para perda do MANDATO do CONSELHO DIRETOR junto ao Conselho Deliberativo do Esporte Clube Vitória!!! — Jailson Reis Vitória (@VitoriaJailson) August 8, 2021

A reportagem do CORREIO entrou em contato com o Vitória e o clube informou que o presidente Paulo Carneiro não irá se posicionar sobre o assunto.

Apesar da postagem, em contato com o CORREIO, Jailson Reis também preferiu não dar entrevista. Segundo ele, qualquer posicionamento público poderia comprometer a denúncia, que será apreciada no próximo dia 23, quando ocorrerá reunião para julgar as contas do clube de 2020.

Em meados de maio, uma representação assinada por um membro integrante do Conselho Deliberativo do Vitória foi enviado ao órgão solicitando a saída de Jailson Reis do Conselho Fiscal do clube. O documento afirmava que ele descumpriu o estatuto rubro-negro ao dar entrevistas à imprensa relatando ter dificuldades para fiscalizar a gestão do atual presidente Paulo Carneiro.

No início de maio, o Conselho Fiscal do clube havia emitido um comunicado descrevendo as dificuldades que estava tendo para fiscalizar a gestão do presidente Paulo Carneiro. O documento, endereçado ao Conselho Deliberativo, advertia que as documentações solicitadas ainda não tinham sido disponibilizadas, mesmo após o vencimento do prazo. Na ocasião, Jailson Reis concedeu entrevista ao CORREIO.

Com 1.474 votos, o equivalente a 67,86% dos 2.202 votos válidos, Paulo Carneiro foi eleito presidente do Vitória em 24 de abril de 2019 e tem mandato até o fim de 2022. A data marcou o retorno dele ao cargo que ocupou de 1991 a 2005, quando renunciou após o rebaixamento à Série C do Brasileiro.

As frustrações em campo e as declarações polêmicas compartilhadas frequentemente através de aplicativo de celular enfraqueceram o presidente politicamente ao longo dos mais de dois anos do mandato atual. Eleito com amparo maciço de lideranças políticas do clube, ele já perdeu algumas delas, a exemplo do ex-vice-presidente Manoel Matos, que retirou o apoio prestado ao dirigente, através de uma carta publicada em 3 de fevereiro. No documento, não economizou críticas a Paulo Carneiro.

Em julho, o ex-presidente do Vitória, Alexi Portela, que também era apoiador, cobrou a renúncia do dirigente. Na ocasião, Paulo Carneiro usou o site oficial do clube para responder através de comunicado informando que deixaria a presidência.

"O Esporte Clube Vitória precisa do apoio leal de seus verdadeiros torcedores, não de atividade sórdidas de criar instabilidades para delas se beneficiar. O Clube precisa se livrar dessa parte obsoleta que trafega sob as sombras das iniquidades, na torcida de que a bola não entre para, mascarando seus propósitos declarados em camufladas reuniões, espalhar mentiras falsidades e leviandades de toda ordem", dizia em um trecho do texto publicado em 16 de julho.

O Vitória é o 17º colocado da Série B do Campeonato Brasileiro. Com 13 pontos, amarga a zona de rebaixamento. O rubro-negro volta a campo na quarta-feira (11), às 19h, quando visita o Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte.