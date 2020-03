Consórcio que fará obra de requalificação da orla de Stella Maris é divulgado

O consórcio responsável pelas obras de requalificação da orla de Stella Maris, Praia do Flamengo e Ipitanga foi divulgado através de uma publicação no Diário Oficial do Município. As intervenções serão executadas pelo Consórcio Stella Maris, formado pelas empresas PJ Construções e Terraplanagem Ltda e Tracomal - Terraplanagem e Construções Machado Ltda, que venceu a licitação, realizada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult),

A requalificação tem investimento previsto de aproximadamente R$ 37 milhões e duração de 18 meses. Os recursos são do Programa do Desenvolvimento do Turismo (Prodetur). As obras serão iniciadas na Rua Professor Carlos Ott, na praia de Stella Maris, e seguirão até a Rua Santo Antônio de Ipitanga, em Ipitanga, próximo ao kartódromo. Todo o trecho tem extensão de 4,8 km e 400 mil m² de área de obras.

"Daremos início à requalificação de um dos trechos mais importantes da orla da cidade, seja pelo potencial turístico, seja pela valorização de toda uma região vocacionada para o lazer e para a praia. Vai ficar bom para o morador e também para quem visita Salvador”, afirmou o secretário de Cultura e Turismo, Claudio Tinoco, lembrando que a intervenção foi discutida com as comunidades envolvidas.

A supervisão da obra será realizada pelo Consórcio Soteropolitano, formado pelas empresas C3 Planejamento Consultoria e Projeto Ltda., UFC Engenharia Ltda. e a ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construção Ltda. Este resultado também foi divulgado no Diário Oficial do Município.

Mudanças

Concluídas as intervenções, o trecho contará com uma grande extensão de orla urbana requalificada. As mudanças incluem mobiliário e equipamentos urbanos, dentre eles: quadra de futebol, de vôlei, poliesportiva, ciclovias, espaços de convivência, pista de patins e de skate, espaço para ioga, parques infantis, centro de apoio ao surfista, sanitários públicos, quiosques, além de módulos de apoio aos salva-vidas, dentre outros.

As obras serão divididas em três trechos. O primeiro, de Stella Maris, conta com 1.130 metros e é localizado entre a rua Carlos Ott e o início do loteamento Praias do Flamengo. O segundo, com 2.085 metros, fica entre o Loteamento até a Alameda Cabo Frio. E o terceiro, de Ipitanga, tem 1.600 metros e é compreendido entre a Alameda Cabo Frio até a Rua Santo Antônio de Ipitanga.

Além da implantação de urbanização, infraestrutura urbana, iluminação pública e equipamentos urbanos, a obra também prevê a requalificação ambiental e tratamento paisagístico ao longo da área de intervenção.