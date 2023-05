Construção civil tem crescimento de 21,4% em lançamentos no primeiro trimestre

O mercado imobiliário da Bahia mostrou crescimento no primeiro trimestre de 2023. De janeiro até março, os lançamentos aumentaram em 21,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Nas vendas, também houve melhora: 6,4%.

Só em Salvador foram lançadas 1692 unidades, totalizando R$ 707 milhões de investimento. Quando o assunto são as vendas, foram 1385 unidades que representaram um ganho de R$ 832 milhões para incorporadoras e imobiliárias.

Esses números foram apresentados por Cláudio Cunha, presidente da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA), a Renata Correia, diretora do CORREIO, e Luciana Gomes, gerente comercial e de marketing, durante visita a sede do jornal, nesta sexta-feira (19).

À reportagem, ele afirmou que o resultado surpreendeu positivamente por conta do contexto de mudança política e econômica que o ano de 2023 apresentava.

"Os números são significativos, principalmente, porque o mercado mostrou força no primeiro trimestre de um novo governo, onde a linha política se altera. Os meses de fevereiro e março foram os mais importantes para esses números que vêm de empreendimentos dos mais variados tipos", disse o presidente da Ademi-BA.

No bom desempenho, o destaque ficou para os imóveis compactos, com 20% do total lançado, e standard, que representam 35% do estoque. Em Salvador, de acordo com a Ademi, os bairros com mais procura neste período foram Jaguaribe, Alphaville, Patamares, Stella Maris, Piatã e Itapuã.

Prêmio Ademi-BA

Otimista com os resultados, a Ademi quer ampliar os números positivos. Por isso, organiza uma série de eventos para o setor. No próximo dia 25 de maio, vai acontecer a 26ª edição do Prêmio Ademi-BA que é dividido em categorias que premiam exemplos de sustentabilidade, inovação, credibilidade e segurança no setor.

A agenda não para por aí, de acordo com Cláudio Cunha. "Temos um calendário que é extenso e começa com o Prêmio Ademi. Em julho, temos o Fórum de Sustentabilidade. No mês de agosto, o aniversário da associação e, em outubro, o salão imobiliário. Em dezembro, fechamos o ano com a convenção anual", explicou.

Todos os eventos servem para ampliar e aproximar as relações entre as empresas do setor para facilitar novos lançamentos e o entendimento do mercado baiano.