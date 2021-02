Construção da Nova Rodoviária de Salvador começa em Águas Claras

A construção da Nova Rodoviária de Salvador, no bairro de Águas Claras, começou na última semana, com previsão de durar dois anos. Os serviços de terraplanagem e limpeza do terreno estão em andamento. O local escolhido fica às margens da BR-324. A obra é conduzida pela Secretaria Estadual de Infraestrutura (Seinfra).

Segundo o governo estadual, a Rodoviária será mais moderna e mais integrada ao sistema de transporte público de Salvador. A estação do metrô de Águas Claras, o terminal de transporte de ônibus metropolitano e urbano, e o corredor de BRT, que será implantado em breve na Avenida 29 de março, terão ligação com o equipamento.

O terminal terá uma área total de 120.000m². O investimento previsto é de R$ 120 milhões. “Após a conclusão dos serviços de terraplanagem em um prazo de três meses, a estrutura da nova rodoviária começará a ser erguida. O novo terminal está localizado na região de Cajazeiras, que possui aproximadamente 200 mil habitantes, e que integra bairros como Águas Claras, Castelo Branco, Fazenda Grande II, Cajazeiras XI e Cajazeiras VIII. A obra contribuirá para o desenvolvimento econômico da região, principalmente no setor de comércio e serviços” explica Marcus Cavalcanti, secretário de Infraestrutura.