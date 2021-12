Construindo o futuro: alunos de Salvador participam de competição da Fórmula 1

Imagine ter a missão de construir uma réplica de um carro de Fórmula 1 do zero, além de precisar conseguir patrocínio de grandes empresas, montar uma estratégia de marketing e ainda competir com outras equipes. Isso tudo tendo entre 9 e 19 anos. Parece loucura, certo? Mas é o que acontece com alunos do colégio Sesi, no bairro Fazenda Grande do Retiro. O projeto é o F1 in Schools, no qual os estudantes criam uma verdadeira escuderia e participam de temporadas para concorrer a prêmios.

Apesar do programa existir há duas décadas, em 2014 começou a ser aplicado no país, ainda restrito ao eixo Rio-São Paulo. Em 2019, a rede de escolas do Serviço Social da Indústria (Sesi) começou a implementar a iniciativa na Bahia. E, como era de se esperar, os alunos baianos já entraram fazendo história: a escuderia SevenSpeed venceu a competição nacional e viajou para Abu Dhabi, marcando presença no mundial.

“O projeto tirou jovens da periferia e nos levou para onde o capital internacional gira, nos Emirados Árabes”, disse Beatriz Mota. A jovem, de 20 anos, é moradora de Sussuarana e faz parte da geração da escuderia de 2019. Agora, cursando engenharia mecânica, ela conta que ter feito parte do projeto foi um grande aprendizado.

O professor Robson Oliveira e os alunos que formam a SevenSpeed (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

O F1 in Schools é uma iniciativa da própria Fórmula 1, que desafia e estimula jovens estudantes a criarem empresas para competirem em uma pista de corrida em miniatura. Beatriz Mota relembra que, quando estava no ensino médio, pensava em cursar biomedicina, mas ao se envolver no projeto durante o terceiro ano, mudou de ideia. Hoje ela está no quinto semestre do curso e é estagiária da Ford.

Já Beatriz Valongo,19, era gerente de finanças da equipe SevenSpeed e afirma que ter participado da escuderia é um diferencial no seu currículo. Assim como a colega, Beatriz estagia na Ford e reconhece que um dos maiores desafios durante o período foi ter que lidar com a insegurança. “Era difícil ter que administrar tantas coisas: o terceiro ano do ensino médio, estudos para o Enem e participar do torneio. Mas foi um aprendizado para a vida, que funciona assim mesmo”, descontrai.

Robson Oliveira é professor de biologia do Sesi e técnico da equipe. Em 2019, ele foi convidado para participar de um treinamento e, desde então, vem captando novos talentos baianos da engenharia, por meio da robótica educacional. A escuderia é composta por até seis alunos. De acordo com ele, os estudantes desenvolvem habilidades diferentes, que vão para além dos muros da escola.

A iniciativa também funciona como válvula de escape para alguns estudantes esquecerem, pelo menos por um momento, problemas pessoais. É o que conta Maria Clara Costa, de 17 anos, atual líder captadora de recursos e gerente de projeto social da escuderia. “A gente sente que está brincando aqui, fazendo amigos. Muitas vezes aqui é o nosso refúgio, gostamos do que fazemos, então é uma leveza enorme”.

A equipe confere a velocidade da miniatura na pista construída no Sesi do Retiro (Foto: Arisson Marrinho/CORREIO)

João Vitor Dias, 20, é estudante de engenharia e participou como engenheiro chefe na temporada de 2019. Também pensava entrar em outro curso, de engenharia química, mas acabou sendo levado para outra área. Morador da Pituba, mantém contato com os atuais membros da escuderia e passa adiante conhecimento sobre gestão, empreendedorismo e física.

Além da parte de engenharia envolvida na produção da miniatura, a equipe é responsável por realizar ações sociais e angariar patrocínio, em troca de visibilidade. Sendo esta última a fase que os alunos se encontram agora: “Durante a formulação da startup, eles precisam se sustentar. Com isso, podem utilizar o próprio empreendedorismo para conseguir dinheiro para uniforme, viagens, pintura do carro, manufatura e outros”, justifica o professor Robson.

Para conhecer o projeto ou patrocinar a SevenSpeed, entre em contato através do e-mail sevenspeedteam@gmail.com ou pelo Instagram @sevenspeedba.

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo