Consulado dos EUA assina acordo com Governo da Bahia para cooperação

A Embaixada e os Consulados dos Estados Unidos no Brasil assinaram um memorando de entendimento com o governo na Bahia em cerimônia realizada nesta quarta-feira (13). Em coletiva à imprensa, o encarregado de Negócios Douglas Koneff explicou que o documento, que reafirma a relação entre os governos baiano e norte-americano, tem o objetivo de estabelecer cooperação conjunta em áreas como educação, segurança pública e meio ambiente.

"Esse engajamento é bem importante para a nossa nação. Temos outros memorandos de entendimento com vários estados. Este é muito importante pelo tamanho e importância da Bahia", disse.

Na área da Educação, foram discutidas oportunidades para bolsas voltadas ao ensino de inglês para jovens baianos. "Vamos conversar abertamente sobre as oportunidades, não somente para inglês, mas outras áreas também para os estudantes baianos. Vamos formar um grupo de trabalho para ter essa conversa", afirmou.

Quanto à Segurança Pública, afirmou que é importante proteger o público de uma maneira transparente e se mostrou feliz com a possibilidade de um leilão sobre 'bodycams', que são câmaras para a polícia. "Os Estados Unidos têm companhias com muita experiência de alta tecnologia para fornecer câmeras boas, não somente para o Brasil, mas também para outros países".

Na Sáude, Koneff ressaltou que o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos já fornece aportes financeiros para cientistas e instituições brasileiras. São mais de 20 parcerias com instituições da Bahia. Ele não especificou quais. Quanto ao Meio Ambiente, ele afirmou que a Bahia já é líder em energia solar e eólica. "O governador Rui Costa e eu conversamos em quais outras áreas ambientais podemos explorar o pré-sal".

Durante a ocasião, também foi apresentada a nova Consul Geral dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, Jacqueline Ward. Sobre a possibilidade de instalação de um escritório de representação do consulado americano na Bahia para facilitar serviços como emissão de visto, Koneff descartou a ideia.

"Todos os anos, estamos tentando trabalhar com mais eficiência no aspecto de vistos. Nosso consulado no Rio de Janeiro, além dos de Porto Alegre e Recife, estão trabalhando muito para dar o melhor serviço ao público".

Questionado ainda sobre a relação Brasil-Estados Unidos durante o governo Jair Bolsonaro, Koneff negou que as críticas do presidente ao governo de Joe Biden abalem as relações entre os países. "A relação bilateral entre os Estados Unidos e o Brasil é de longa data e é muito estratégia. Não tem nada a ver com uma administração. Temos uma parceria de longa data. Continuamos trabalhando em áreas importantes e mútuas".