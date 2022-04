Consumidor pode denunciar irregularidades em comércios da Bahia pelo app pelo Preço da Hora

Mais do que pesquisar onde tem produtos com preço mais em conta, o consumidor também pode usar o aplicativo de pesquisa Preço da Hora Bahia para comunicar à Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba) casos de estabelecimentos comerciais que se recusem a emitir a nota fiscal, entre outras irregularidades, a exemplo de preços abusivos e discrepâncias entre o valor constante na nota e o efetivamente pago. Para isso, basta acionar a função “Informar problema” do app.

A Sefaz informa que para utilizar a função é simples. Após o usuário finalizar a pesquisa de um produto e escolher um estabelecimento, está disponível o botão “Informar problema”, que permite fazer uma denúncia. É possível também relatar outros tipos de problemas, disponíveis em uma relação apresentada pelo aplicativo, e que inclui erros no endereço, no telefone ou no nome de determinado estabelecimento. Caso a lista não apresente a irregularidade que o consumidor quer reportar à Sefaz-Ba, é só escolher o campo “Outros” e digitar o problema encontrado.

Pelo aplicativo, o consumidor pode pesquisar os preços de todos os produtos comercializados no estado, a partir de informações extraídas das mais de 3,4 milhões de notas fiscais eletrônicas processadas diariamente pela Secretaria da Fazenda. O Preço da Hora pode ser baixado na Apple Store e no Google Play Store e também acessado pelo site precodahora.ba.gov.br.

Já foram registrados mais de 477 mil downloads de usuários do app em todo o estado, e um pico 92,8 mil usuários mensais. O auditor fiscal Felipe Abreu, da Gerência de Sistemas da Sefaz-Ba, ressalta que, com a função “Informar problema”, o Preço da Hora Bahia passa a ser um canal direto de comunicação entre a Fazenda Estadual e o consumidor. “Com poucos cliques, é possível reportar um problema no uso do aplicativo ou uma irregularidade como a não emissão da nota fiscal por um estabelecimento”.

O aplicativo lançou recentemente mais três novas funcionalidades. Agora o usuário pode checar a melhor hora para se deslocar ao estabelecimento escolhido, evitando filas e aglomeração, além de consultar as ofertas mais atraentes para seus produtos favoritos e de realizar pesquisas por faixas de preços. Pelo app, é possível ainda acessar o histórico de preços dos combustíveis comercializados na Bahia e compartilhar os melhores preços dos produtos nas redes sociais.