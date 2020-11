Contas da gestão de Ricardo David de 2019 são reprovadas pelo Conselho Deliberativo do Vitória

Acatando a recomendação do Conselho Fiscal, as contas da gestão do ex-presidente Ricardo David referentes aos primeiros quatro meses de 2019 foram reprovadas por unanimidade pelo Conselho Deliberativo do Vitória na noite da última terça-feira (3). De acordo com o artigo 19 do estatuto rubro-negro, o ex-dirigente ficará inelegível por sete anos.

No ano passado, Ricardo David esteve no mais alto cargo do clube de janeiro a abril, mês em que ocorreu nova eleição e Paulo Carneiro assumiu o posto. As contas da gestão do atual presidente, de maio a dezembro de 2019, também foram avaliadas e, apesar do Conselho Fiscal ter recomendado a aprovação, a maioria dos conselheiros escolheram reprová-las.

Diante disso, as contas da gestão de Paulo Carneiro referentes ao ano passado serão novamente analisadas pelo Conselho Fiscal do Vitória e serão submetidas a aprovação outra vez em 16 de dezembro.