Contatinhos: mulheres também fazem sexo casual e nem sempre querem casar

Depois que Léo Santana e Anitta gravaram, juntos, a música “Contatinho”, uma certa equidade passa a ser cantada e dançada. O mesmo autor da sexista “abastece que ela desce”, o “gigante”, aquele do Baile da Santinha, ao dividir o microfone com “aquela que os intelectuais não conseguem definir” compra e vende o provável peixe mais picante da temporada. Ele deve essa à cantora que ofereceu a versão feminina e ressignificou a zorra toda: "Anitta que teve essa ideia, eu ia gravar sozinho", entrega Léo assumindo apenas a parte que lhe cabe na trilha que explicita o que a gente já sabe: agendas de homens e mulheres não se devem, mutuamente, mais nada.

Alguma novidade nisso? Não. Mas, ao assumirem suas listas de boys, mulheres quebram uma das últimas fronteiras das antigas regrinhas comportamentais. Agora é real/oficial: elas também fazem sexo casual e nem sempre querem namorar ou casar. Isso, dito assim, assumido assim, vivido assim... bom, não tá fácil pra todo mundo. Pedro Valente, por exemplo, um cabra de 41 anos que criou o perfil @solteiropolitanos para, justamente, falar dos sabores e dissabores da solteirice masculina, é um dos que estão perdidinhos da Silva Santos: "Rapaz, todos nós, homens solteiros, estamos sofrendo com isso. Uma hora você é primeiro da fila, no dia seguinte você tá no final da fila, não dá pra entender nada, a pessoa já te trata de outro jeito", diz o rapaz ao ver o feitiço, finalmente, virar contra o feiticeiro.

Foto: ARTE/CORREIO

Tão democrática quanto a agenda, é a confusão de sentimentos. Também esta não é privilégio masculino. A dentista Ananda (nome fictício), 41 anos, por exemplo, se enrolou toda no exercício da “contatibilidade”: "As vezes contatinho dá merda, quando a gente se apega. Você quer aprofundar e o outro não. Pra mim, deu ruim. Eu fico com várias pessoas. Mesmo quando gosto mais de uma, fico com várias. Mas aí dessas que eu ficava, eu gostei mais de um, me apeguei. Só que ele é contatinho e não abre mão. Até o dia que ele disse que não queria mais ficar comigo e, pra piorar, vi ele com outra mulher. Morri mas passo bem", afirma a moça, já respirando sem ajuda de aparelhos.

A vida é assim mesmo e, como escreveu Guimarães, o que ela quer da gente é coragem. Com as cartas na mesa, é preciso encarar situações que, nas relações tradicionais, eram disfarçadas. Exemplos? Nada lhe protege de encontrar seu contatinho acompanhado de outra pessoa, na mesa ao lado. Fora isso, os silêncios e sumiços são bastante comuns. Aí, cada um joga seu jogo, claro. Mas há quem garanta que o segredo pra ser feliz nesse mar de oportunidades é dizer sempre a mais absoluta verdade.

"Eu sou sincericida por opção. Se gosto, eu digo que eu gosto, se eu quero ver de novo eu falo que eu quero ver de novo, se eu não quero ver de novo, eu falo que eu não quero ver de novo. E eu gosto de ouvir a verdade também", é a fórmula da artesã e professora Fernanda Damigo que, aos 50 anos, já tem uma longa experiência nesse tipo de rede e reconhece o privilégio do qual desfruta na contemporaneidade: “eu tenho consciência de que se eu tivesse nascido há cem anos, as coisas seriam diferentes, eu não poderia ter a minha rede de contatinhos do jeito que ela é por uma série de expectativas sociais em relação ao papel da mulher”.

Para além da questão de gênero, fomos todos/as, mais do que ensinados, adestrados a ter “outro alguém”. Por mais contatinhos que se tenha, porque será que a gente tá sempre procurando frete como o amor romântico? Será que lá no fundo todo mundo quer encontrar um “achado” no balaio de contatinhos? Ou é possível viver uma vida inteira feliz tendo só “amores” fugazes? Para a sexóloga Aline Castelo Branco, especialista em Programação Neuro Linguística (PNL) e inteligência emocional, antes de tudo é preciso entender a função que cada relação tem. “Toda relação tem uma função. Pode ter uma função sexual, uma função de casamento, de namoro ou simplesmente simbólica, onde a mulher e o homem querem ter um parceiro para mostrar à sociedade. Qual a função desse contatinho?”, filosofa, nos botando pra pensar.

O autoconhecimento parece ser uma outra chave. Conhecer os próprios limites e não avançá-los. Entender o que queremos, de fato. Tanto os desejos sazonais quanto as regras imutáveis. Nestas, o que pode ser natural pra uns, pra outros/as pode ser insuportável: "Eu não me importo de ser mais um contatinho na vida da pessoa, o que me incomoda é falta de consideração. Por exemplo, você mandar uma mensagem para a pessoa e ela não te responder, te cozinhar. Ou então marcar pra sair e ela não ir. Isso me chateia bastante. Não por eu ser mais um, tiro trocado não dói. Mas eu acho importante ter um certo respeito", diz o comunicólogo, solteiro convicto de 35 anos que, estranhamente, pediu para não ser identificado.

Fato é que tem gente se divertindo demais, nessa liberdade. Com o mínimo de cuidado – e alguma sorte – a estudante Lívia Silva, de 24 anos, é uma das que tiram de letra os malabarismos de uma agenda movimentada: "Eles se chamavam Felipe, tinham a mesma faixa etária, mas gostos completamente diferentes. Conheci os dois pelo Tinder e aí começou. Para sobreviver com os dois, pra um eu dizia que só gostava de sair durante o dia. Pro outro, eu falava que era uma pessoa mais da naite. Eu sempre falava coisas diferentes pra um e pro outro. Às vezes, acontecia de eu ficar com os dois no mesmo dia, mas sempre consegui conciliar. Pra mim era super tranquilo tanto as saídas quanto a questão de transar com ambos", diz a moça que já chegou a levar os dois Felipes ao mesmo restaurante, no mesmo dia. Um no almoço e outro no jantar.

Viver é customizar. A ilusão do caminho único só garante infelicidades. Então, é aproveitar o verão e ver se a sua é Netflix e pizza com mozão ou a velocidade dos encontros casuais. Neste caso, tome coragem e se jogue. Mas, antes, pra não pagar mico... pelo menos, se ligue no nosso mini-glossário.