Contenção de encosta é entregue em Matatu de Brotas

Os moradores da 2ª Travessa Pequeno Saldanha, em Matatu de Brotas, foram beneficiados, nesta segunda-feira (19), com a entrega de uma nova contenção de encosta. A proteção vai aumentar a segurança para os moradores da região, especialmente em dias chuvosos.

Com investimento de R$326 mil em uma área de 32,9m de largura e 4,5m de altura, a intervenção contou com serviços de drenagem, pavimentação com passeio e escadaria em tijolos, além de muros em concreto e de alvenaria de pedra. O equipamento foi entregue em cerimônia simbólica pelo prefeito Bruno Reis, acompanhado da vice-prefeita e secretária de Governo (Segov), Ana Paula Matos, e pelo titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Luiz Carlos.

“Essa obra era um sonho dos moradores daqui. Quando olhamos o antes e o depois desta realização, a gente vê o quanto ela está trazendo proteção, segurança e tranquilidade para as famílias, que agora podem chegar e sair mais fácil de suas casas e, principalmente, ter uma noite de sono tranquila em períodos de chuva. Esse é o objetivo maior da Prefeitura quando realiza contenção ou proteção de encosta”, afirma Bruno.

Bruno destacou que em quase 20 dias choveu mais do que o previsto para todo mês de abril em Salvador - 405mm, contra a previsão de 290mm. Somente em três dias, a precipitação chegou em 280mm. A chuva deixa muitas famílias ainda mais vulneráveis. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Salvador possui 1.040 locais de risco, sendo que 46% da população vive próximo a encostas.

“A cidade tem topografia irregular, marcada por vales e declives. Muitas pessoas, por falta de alternativa, constroem casa na encosta. Por isso, a Prefeitura, nos últimos oitos, vem executando uma série de obras preventivas com a finalidade de preservar vidas”, diz o prefeito.

Desde 2013, a capital baiana ganhou 103 contenções de encostas, totalizando R$116,3 milhões. De acordo com a Seinfra, ainda há oito intervenções do tipo em andamento e mais três a iniciar.

Além de contenções definitivas, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) aplica geomantas – estruturas formadas por um composto de PVC e geotêxtil com cobertura de argamassa jateada. Já são mais de 200 áreas de risco que receberam esse reforço.